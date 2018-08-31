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政治

名家論壇》黃創夏／殲滅柯文哲？闇黑總動員！

文／黃創夏2018/08/31 08:00
▲台灣國又來！搭公車上班途中遭獨派騷擾，台北市長柯文哲：「警方不再讓我搭公車。」（圖／記者林柏年攝）
▲台灣國又來！搭公車上班途中遭獨派騷擾，台北市長柯文哲：「警方不再讓我搭公車。」（圖／記者林柏年攝）

選戰登記正式起跑，禁忌的封印也被打開了，台灣選舉最闇黑的力量傾巢而出，步步為營，環環相扣，打算消滅柯文哲。

並不是危言聳聽，近日一連串針對柯文哲的事件，看似「零星」其實正是縝密的環環相扣，本質正是民進黨成立以來最闇黑的「選舉總路線」惡靈在操控。

台北市長柯文哲每天早上搭公車上班，但繼日前有民眾拿東奧正名連署書堵柯要求簽名後，又有台灣國成員上公車和柯嗆聲，迫使柯文哲放棄搭公車的「親和阿北」形象要改搭公務車。這些事件，正是「選舉總路線」的第一個手段：「敵我分明」、「逼進角落」。

在此同時，柯辦主任黃建興遭爆用三字經罵同事，加上刻意放大所謂的「打壓新聞自由」，指控市府顧問蔡壁如被傳出打斷媒體專訪市長，會後還要求刪除畫面‧‧‧

這也不是「偶發」，而是「選舉總路線」的第二步，意圖創造柯文哲有一個「小圈圈」，張牙舞爪、跋扈專橫、不容異己、排他性強，目的是要讓「中性選民」 產生懷疑和「停、看、聽」。

不要小看極端基本教義派針對柯文哲的動作，這些小動作看似無聊，其實是 「一石二鳥」之計！

首先，眾所周知，柯文哲本身有一些先天的限制，他對自己的情緒往往比較缺乏自制與控制的拿捏本領，不斷的騷擾，柯文哲滿臉的不耐煩，將來必會被特定力量截圖剪貼成為「傲慢」，要是惹到柯文哲發火了，柯文哲往往會表現的口不擇言飆罵風格，更是這股闇黑勢力最好擴散的教材。

其次，這些動作雖然對於大多數理性選民未必奏效，對於民進黨和深綠團體卻是一次又一次「立場宣示」，這是一種「敵我分明」警示，目的是要告訴民進黨的從政黨員，「柯文哲就是敵人！」。

當「敵我界線」如此分明之後，闇黑勢力就會如同過去操弄「十一寇」事件般地撲天蓋地「獵殺通敵者」，以民進黨從政人員一貫之投機和缺乏中心理念之傳統，他們還是會和過去一樣，過去屈服陳水扁的淫威、現在依然會屈服在闇黑暴力！

當闇黑勢力表明柯文哲就是「敵人」之後，那些首鼠兩端的民進黨各級候選人，即將被逼表態，「順我生、逆我亡」之殺戮，慘烈必甚於當年之「十一寇」！

至於砲打黃建興和蔡璧如，則是想要炮製柯文哲「被包圍」之形象，摧毀柯文哲所標榜的「公開透明」，指涉柯文哲身邊已經有「親信集團」，這些人才是「背後靈」或「影武者」‧‧‧

當柯文哲「功臣統治集團」在闇黑勢力操控下成為話題，許多想要投靠柯文哲的人士就會遲疑，他們要評估當柯文哲若是往「更上層樓」布局之際，日理萬機，無暇管太多內部事務，難道就要被蔡璧如或黃建興所「頤指氣使」？這樣的操作，目的是要阻隔柯文哲擴大人才庫的發展。

這樣的「小圈圈」和「自己人」負面形象若是擴大，原本許多早已厭惡藍綠對立的中間力量將會失望，會認為改變未必能成真，只是另一批人粉墨登場，失去了在 11 月 24 日出門投柯文哲一票之動力。

更何況，柯文哲目前勝算最高，「了無新意，不差我這一票！」只要擴散，柯文哲就算依然連任，但低投票率的連任之下，銳氣已失，就很難挾大勝餘威，直攻 2020 總統大位了‧‧‧

這些手段，就是民進黨過去能夠快速奪權之「選舉總路線」，選舉早變成了「政務假期」、「道德假期」，他們一定要創造對立，對立就可以創造了一種扭曲、反動的選舉惡質道路。

在捍衛自己陣營的最大利益之前提中，只要能贏，所有的基本是非都擺一邊，所有的進步價值都不去深談。掌握了「操縱議題的技術」，政黨與候選人，何必去關心選民最切身的問題；何必去費力氣提出進步主張來改善社會，爭取進步呢？過程都不重要，贏了就好，嘸你嘜安吶！

終於，選民累了，泥塘中，烏龜和鱉（俗稱王八）忘神酣戰，泥漿四濺，臭氣衝天，所有的人經過，都會忍不住掩鼻疾走……

搞多了，搞亂了，是是非非誰也說不清了。好吧，那就天下烏鴉一般黑吧，反正參與、涉入、評論政治的都不是好人，生活正難過，誰有力氣管那麼多？殲滅柯文哲？闇黑總動員，「選舉總路線」之幽靈正要復活，年底這場選戰，恐怕又將是烏煙瘴氣了！

●作者：黃創夏／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字名家論壇選戰柯文哲黃建興蔡璧如
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