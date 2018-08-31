名家論壇》汪潔民／世界唯一準則　大變動下賺取機會財

2018年8月25日周六，美國總統川普在他的推特預告宣布美國和墨西哥完成了新的貿易協定，又指美、墨兩國的關係正在改善。周一美股強烈反映這個久違的利多，代表美國經濟櫥窗的道瓊指數大舉收高 259 點，這是自 2 月 1 日以來，首度收盤站上 26000 點重點大關。同時間代表美國中堅企業的S&P 500 與 科技Nasdaq 均創新收盤高點。Nasdaq 指數一口氣戰至 8017.90。費城半導體指數收高 21.58 點或 1.57% 至 1397.46。

壓力宣洩了？自中美貿易戰劇烈進行當中，美國股市壓力繁多，眾所周知最大壓力在於貿易，第二個就是利率走勢，前者關係到美國股市的方向；而後者則攸關新興市場是否有機會讓外資認錯，將資金重返新興市場亞洲、甚至已經重挫的歐洲主要股市。

當然、對美國的投資而言，若無貿易因素，依據目前美國強勁的企業財報表現，股市當可走高。美國和墨西哥上周末繼續就北美自由貿易協議（NAFTA）進行談判，而川普在推特上稱：「我們與墨西哥的關係變得更緊密，墨西哥的新、舊政府都有非常好的人，全都緊密合作，美國可能將與墨西哥達成重大的貿易協議。」川普的二分法，再次讓他贏得股市的掌聲，他讓全世界再次知道，只要是順從川普意志都是好人，所以加拿大該要緊張，強硬的政治語言不會帶來好處，把加拿大隔離來談判確實是川普的高招，結局是加拿大還有話語權時，只能快些接受川普條件，重新進入至關重要的新北美自由貿區塊經濟，加拿大不能失去美國經濟和市場，美國則可以從墨西哥來替代加拿大的貿易利益，特別是汽車產業和能源，美國人甚至歐洲政府都很清楚，川普在墨西哥得到的重大談判勝利，就是一個標準，經濟重回軌道的標準。

「It's the economy , stupid！」這是柯林頓在1992年選舉時，一句「笨蛋！問題出在經濟。」阻止了老布希的連任，當時柯林頓的「選舉語言」，成功的激發美國選民對老布希政府的不耐與憤怒，藉以贏得大選。因此，「笨蛋，問題在經濟」，雖然是一句民主黨的選舉口號、打擊共和黨的選舉策略。柯林頓洞悉美國經濟要快速脫離自1987以來的泥沼和債務，自由貿易是一條擴張美國金融影響和貿易擴張的必要手段，於是北美自由貿易NAFTA透過自由經濟學者於1994年成功推出將加拿大和墨西哥透過無關稅的手段納入美國經濟版圖，柯林頓1992年上任時，面對老布希四年任內留下的財政赤字是美國當時有史以來的最高赤字2900億美元。柯林頓執行金融擴張和納入北美自由貿易經濟體及和對中國開放市場，短短兩年也就是自1994年開始美國經濟一片榮景，六年內就扭轉局勢，讓財政轉虧為盈，2000年財政盈餘更達2370億美元。當時美國道瓊指數為4000點後來直撲18000點，替投資人創造驚人的利潤。

然而，NAFTA也讓加拿大和墨西哥吸納美國的企業投資，外國企業也利用自由貿易的條件廣在加拿大和墨西哥設立工廠圖謀美國市場，20年下來中西部逐漸空洞化汽車廠外移，鋼鐵廠破產，礦業關門，石油市場遭遇加墨雙重夾殺，於是在柯林頓結束任期的16年後創造川普的狂人經濟。

川普上台後，曾多次批評NAFTA是可怕的協議，去年要求加、墨兩國，與美國重新談判NAFTA的內容，並要求加入「落日條款」，簽署國需要每5年續簽一次，墨西哥於七月選出新總統後，川普釋出善意，反柯林頓成功，墨西哥妥協，全球股市壓力驟減。

川普反歐巴馬健保，結果全球股市今年表現以AMEX生物科技指數漲幅21.93％居指數之冠，NASDAQ漲14.12％居次，印度12.57％第三名，其他生醫的S&P500健保、NBI生技、也各漲10.44％、9.92％。

現在川普處理掉柯林頓的NAFTA，美股、歐股和亞洲股市應該也知道「順川普為昌」的獲利方程式了。

●作者：汪潔民／財經專家玉亰投資執行長

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