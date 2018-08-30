NOW早報／為救溺水愛女　前國民黨發言人楊偉中溺斃

今（ 31 ）日西南風逐漸減弱，中南部及東南部地區仍有局部降雨出現，但降雨時間比昨日減少，其他地區主要以午後雷陣雨型態為主，仍應留意午後熱對流所帶來的較大雨勢，提醒大家外出時請攜帶雨具以備不時之需；氣溫方面，相較昨日有稍上升的趨勢，預測花東雲量較多，高溫約落在 29 、 30 度，其他地區約 31 至 33 度。

前國民黨發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中驚傳和家人前往紐西蘭庫克群島旅遊時，疑似為救溺水的女兒，不幸溺斃，享年 47 歲。

邱議瑩出訪波蘭「拚外交」 名嘴：波蘭和台沒邦交

2009 年八八風災，當時行政院祕書長薛香川在父親節陪岳父吃了 1 小時的飯，最後因此丟官，民進黨立委邱議瑩痛批「你還有心情吃大餐，拜託，水災耶！」此次 823 水災重創南台灣，邱議瑩卻出訪波蘭，昨（ 30 ）日還在臉書寫道「救災工作如火如荼，外交上的防災跟救災同樣重要」，反遭名嘴謝寒冰打臉「波蘭和我們沒有外交關係」，譏諷邱議瑩「真是睜眼說瞎話的武林奇葩啊！」

港媒：不顧大陸反對 美將派海軍陸戰隊駐守 AIT

美國在台協會（ AIT ）位於台北內湖的全新辦公大樓 6 月正式落成，現在有港媒指出，美國不顧大陸反對，將派遣海軍陸戰隊駐守，勢必又會影響中美關係。

國軍累壞「集體睡癱照」曝光 網讚：辛苦了

南部連日大雨，災情慘重。國軍也出動兵力協助災民清理家園，協助民眾返家，但是連續幾天下來也累壞了。最近網路上有一張國軍弟兄全體累癱爆睡的照片瘋傳，網友看到後紛紛向國軍弟兄大讚「辛苦了！」



▲陸軍八軍團的官兵弟兄在接連幾日執行救災任務後，所有人都累癱了。（圖／翻攝自臉書「解讀國軍軍事新聞」）

花 4300 億治水卻破功？經濟部：兩周內提出檢討報告

因為熱帶性低氣壓以及西南氣流影響，近幾日中南部大豪雨，引發多處水災情形，不只影響民眾生活，農業災損也很嚴重，惹來各界質疑 4300 億元的治水根本沒用。對此，經濟部次長曾文生昨（ 30 ）日澄清，政府近年來編列特別預算治水，總計是 1873 億元，並非 4300 億元；他強調，治水不力之說太沉重，請給水利單位多一點時間。水利署會在兩周之內提出檢討報告。



▲南台灣飽受連日大雨之苦，淹水災情不斷傳出。（圖／ NOWnews 資料照)

李宗瑞上訴遭駁回 再判刑 39 年 2 月定讞

「富少淫魔」李宗瑞遭控灌酒迷姦並偷拍影片，被害女子達 20 多人，最高法院於 2015 年 10 月間，針對 5 名被害人部分判刑 20 年定讞，並發監台北監獄執行；去（ 2017 ）年 3 月間，高院更一審另針對性侵 9 女部分各處 4 年 10 月至 5 年 2 月徒刑，合併 39 年 2 月徒刑，昨（ 30 ）日駁回上訴定讞。

退出演藝圈 10 天 吳宗憲兒撇「靠爸族」復出

吳宗憲兒子鹿希派（本名吳睿軒）在 IG 揚言「炸北市政府」，引發軒然大波。吳宗憲在 20 日召開記者會，宣布鹿希派退出演藝圈，才經過短短 10 天，鹿希派昨（ 30 ）日火速復出錄製黃國倫節目《金曲傳奇-無與倫比同樂會》，正式回歸演藝圈。



▲鹿希派火速復出，錄製黃國倫節目。（圖／年代提供，2018.08.30）

拿金牌仍開砲 戴資穎：體育環境有待加強

本屆雅加達亞運羽球項目我國代表隊大豐收，尤其是世界球后戴資穎在女單奪下歷史性首金，相當具有意義。不過平心而論，台灣整體環境仍不如一些體育大國，戴資穎昨（ 30 ）日也語重心長的在臉書發文，希望政府能加強對於選手住宿以及交通方面的重視。

亞運／軟網混雙摘金 三屆元老鄭竹玲達成「大滿貫」

2018 雅加達亞運，軟式網球項目，我國三朝元老鄭竹玲拿下女單銀牌後，昨（ 30 ）日和余凱文出戰混雙一路擊敗日、韓，挺進金牌戰，最終以 5:3 力克南韓摘下本屆軟網首金，也是中華隊第 14 金，而鄭竹玲也終於完成亞運「金銀銅大滿貫」。同日，女子柔道 57 公斤級的連珍羚時隔 8 年再度奪銅；黃亭茵在 3 公里個人自由車追逐賽奪銅；棒球賽中華隊複賽終場以 1:0 完封中國隊，取得亞運對戰 6 連勝。



▲鄭竹玲（左二）、余凱文（右二）勇奪亞運軟網金牌。（圖／中華奧會提供）