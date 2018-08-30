散布變造照片軍方提告　馮世寬3協議接受網友和解

去年8月，網路流傳國軍花了2000萬在軍中浴廁的磁磚上，貼上蔡英文總統的肖像照。國防部當時對散布合成照片的網友提告。前國防部長馮世寬30日表示，在散佈照片男子願意公開道歉等三協議後，同意接受和解。

已轉任國防安全研究院董事長馮的世寬，30日對「網傳國軍廁所張貼蔡英文總統肖像照」一案向外界說明後續始末，他表示，國防部在案內散布變造照片的郭姓男子願意「公開道歉」、「接受媒體採訪」及「捐助社會公益」3協議下，接受和解，馮世寬說，「社會是需要教化的」，他願意接受和解。

2017年8月，網路上流傳照片，指前國防部長馮世寬花2000萬，將軍中浴廁磁磚貼上總統蔡英文肖像，當時國防部發布新聞稿嚴正譴責並提出告訴。國防部表示，謠言照片是網友惡意變造合成，原圖是部長馮世寬2017年6月17日視察花東防衛指揮部的照片，合成照移除了部長旁邊的4名官兵，並置上變造後的小便斗照片。