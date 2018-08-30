散布變造照片軍方提告　馮世寬3協議接受網友和解

去年8月，網路流傳國軍花了2000萬在軍中浴廁的磁磚上，貼上蔡英文總統的肖像照。國防部當時對散布合成照片的網友提告。前國防部長馮世寬30日表示，在散佈照片男子願意公開道歉等三協議後，同意接受和解。
已轉任國防安全研究院董事長馮的世寬，30日對「網傳國軍廁所張貼蔡英文總統肖像照」一案向外界說明後續始末，他表示，國防部在案內散布變造照片的郭姓男子願意「公開道歉」、「接受媒體採訪」及「捐助社會公益」3協議下，接受和解，馮世寬說，「社會是需要教化的」，他願意接受和解。
2017年8月，網路上流傳照片，指前國防部長馮世寬花2000萬，將軍中浴廁磁磚貼上總統蔡英文肖像，當時國防部發布新聞稿嚴正譴責並提出告訴。國防部表示，謠言照片是網友惡意變造合成，原圖是部長馮世寬2017年6月17日視察花東防衛指揮部的照片，合成照移除了部長旁邊的4名官兵，並置上變造後的小便斗照片。
根據軍聞社報導，後續國防部追查出發布偽造照片的41歲郭姓男子。開庭時，郭姓男子多次道歉、坦承錯誤，並懇求國防部再給他一次機會，馮世寬選在軍人節前夕捍衛國軍，親自向外界報告，以3項協議達成和解。
郭姓男子透過信件及卡片，寫下「希望馮部長您大人大量，懇請部長給我一次機會，讓我有自新、有慚愧（的機會），也向部長承諾不會在臉書上胡言亂語、亂貼照片。」
馮世寬感受到郭姓男子道歉的誠意，決定以3條件達成和解，包括公開道歉、接受媒體採訪，以及每個月捐5千元給公益團體，至捐滿10萬元為止。
網路流傳國軍花2000萬在軍中浴廁的磁磚上，貼上蔡英文總統的肖像照。國防部當時澄清表示，照片是網友惡意合成，絕無此事。（圖／國防部提供 , 2017.8.19）