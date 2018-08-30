聯合國籲中國 釋放新疆再教育營的維吾爾人

（中央社日內瓦30日綜合外電報導）據傳中國針對維吾爾族穆斯林設置再教育營，聯合國人權專家今天對此表示關切，呼籲中國立即釋放「以反恐藉口」拘禁的這些維吾爾人。

聯合國消除種族歧視委員會（U.N. Committee onthe Elimination of Racial Discrimination）引述估算的資料指出，可能有「從數以萬計到逾100萬的維吾爾人」，被拘禁在中國偏遠西部的新疆維吾爾自治區。

消除種族歧視委員會本月稍早針對中國的人權紀錄，進行為期兩天的審查會議。這是聯合國自2009年以來，首次檢視中國人權紀錄。