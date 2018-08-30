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中央社

聯合國籲中國 釋放新疆再教育營的維吾爾人

中央社2018/08/31 00:10
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社日內瓦30日綜合外電報導）據傳中國針對維吾爾族穆斯林設置再教育營，聯合國人權專家今天對此表示關切，呼籲中國立即釋放「以反恐藉口」拘禁的這些維吾爾人。

聯合國消除種族歧視委員會（U.N. Committee onthe Elimination of Racial Discrimination）引述估算的資料指出，可能有「從數以萬計到逾100萬的維吾爾人」，被拘禁在中國偏遠西部的新疆維吾爾自治區。

消除種族歧視委員會本月稍早針對中國的人權紀錄，進行為期兩天的審查會議。這是聯合國自2009年以來，首次檢視中國人權紀錄。

中國外交部日前駁斥聯合國的指控，表示批評中國新疆政策的幕後元凶是反中勢力。

獨立人權專家在審查會上表示，專家小組接獲許多可靠的報告，指出有100萬名維吾爾族人，被拘禁在一處類似「大規模祕密拘禁營」的地方。專家小組成員麥道高（Gay McDougall）當時在會中表示，這個拘禁營是「無人權地帶」。

專家小組歸納結論指出，對於「眾多報告顯示，在未進行起訴或審判的情況下，以反恐怖主義和宗教極端主義為藉口，將數量龐大的維吾爾族人和其他穆斯林少數族裔拘禁，不得與外界接觸，且通常長期持續如此」一事，小組成員感到震驚。（譯者：陳宜君/核稿：嚴思祺）1070830

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