由南韓音樂平台Soribada舉辦的第二屆《SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS》30日於奧林匹克體操競技場登場,女團TWICE典禮抱走「本賞」跟「音源大賞」,更帶來〈What is Love?〉、〈Dance The Night Away〉歌曲,讓粉絲尖叫聲不斷,而她們也照慣例用三種語言感謝大家,周子瑜也以中文不斷道謝全場歌迷。

TWICE去年於第一屆「SOBA」典禮裡抱走「本賞」跟「音源大賞」,今年再次奪下該兩獎座,成員們開心地感謝大家,志效用韓文表示,繼2017年的典禮,託大家的福,再次站上這光榮的地方,非常感謝大家,而日本籍成員MOMO也用日語表達感謝之意。