〈台鋼集團法說〉久陽年底單月產值上看1.5億元 產

台灣鋼鐵集團旗下六角螺栓廠久陽 (5011-TW) 今日召開法說，董事長孫正強指出，目前產能逐月提升，目標第四季單月產能將達 3000 噸，單月產值上看 1.5 億元，且隨著毛利較高的內六角形螺栓出貨比重提升，毛利率也將穩健成長。

孫正強指出，目前久陽整體月產能約 2000 噸，第四季目標提升至單月 2500-3000 噸，屆時產值將達 1.3-1.5 億元，將推升營收大幅增長。

此外，今年上半年久陽內六角型螺栓比重已達 52%、外六角 48%；且其中毛利較佳 10.9 級的螺栓比重較去年翻倍，由於內六角平均售價 (ASP) 比外六角高約 10%，部分產品毛利率達 20% 以上；加上 10.9 級產品也因技術成分較高，均有助推升毛利率持續升溫。