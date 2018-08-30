〈台鋼集團法說〉春雨迎美中貿易轉單 Q3獲利季增上

台灣鋼鐵集團旗下的螺絲廠春雨 (2012-TW) 今日召開法說會，助理副總周伯威指出，受惠美中貿易戰導致美國螺絲訂單由中國轉出，公司迎來轉單效益，目前訂單能見度看至年底，在毛利率逐步改善之下，法人估春雨第三季可望呈現高個位數的季增表現。

周伯威表示，美中貿易戰開打以來，感受到訂單增長，目前訂單能見度 3-4 個月，且歐盟臨時防衛措施針對的 23 種鋼品當中，也不包括公司所銷售至歐洲的產品，因此不受影響；目前春雨銷往美洲營收占比約 11%、歐洲 16%、亞洲 46%、台灣 26%。