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〈台鋼集團法說〉春雨迎美中貿易轉單 Q3獲利季增上

鉅亨網2018/08/31 00:34
鉅亨網 / NOWnews
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台灣鋼鐵集團旗下的螺絲廠春雨 (2012-TW) 今日召開法說會，助理副總周伯威指出，受惠美中貿易戰導致美國螺絲訂單由中國轉出，公司迎來轉單效益，目前訂單能見度看至年底，在毛利率逐步改善之下，法人估春雨第三季可望呈現高個位數的季增表現。

周伯威表示，美中貿易戰開打以來，感受到訂單增長，目前訂單能見度 3-4 個月，且歐盟臨時防衛措施針對的 23 種鋼品當中，也不包括公司所銷售至歐洲的產品，因此不受影響；目前春雨銷往美洲營收占比約 11%、歐洲 16%、亞洲 46%、台灣 26%。

此外，因台鋼集團擁有電鋼爐廠，春雨享有集團供料優勢，且與客戶大多採逐月報價，能即時轉嫁原料成本外，對市場供需變化的反應也較快，有助維持毛利率表現。

法人指出，第三季受惠轉單效益，出貨量同步帶動營收成長，在毛利率持穩之下，單季獲利可望挑戰季增 1 成的表現。

春雨 1-7 月營收 55.78 億元，年增 10.39%，其中建築應用佔 43.64%、車用 8.37%、家電 5.9%、其他 15.7%、線材 26.39%。

春雨第二季稅後純益 1.01 億元，年增 13.5%，每股純益 0.38 元；上半年在本業持穩加上業外好轉下，稅後純益 2.18 億元，年增 1.3 倍，每股純益 0.83 元。

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