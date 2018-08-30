唐鳳在UBER空中飛車亞太峰會 展暖實力外交

唐鳳利用螢幕圖片以流利的英語介紹台灣的開放政府創新作為，還介紹了台南沙崙綠能科學城是很適合展示新技術的場域，以及台灣人工智慧的研發能量相當充足等。演講內容精彩，博得在場人士熱烈掌聲。

第一屆UBER空中飛車亞太峰會今天在東京一家大飯店舉行，Uber營運長哈佛德（Barney Harford）、經濟產業大臣政務官平木大作、東京都知事小池百合子等都到場致詞。有「數位政委」之稱的唐鳳是唯一在會中演講的外國官員。

（中央社記者楊明珠東京30日專電）行政院政務委員唐鳳今天受邀在日本東京的UBER空中飛車亞太峰會上演講時，介紹台灣的開放政府創新作為、台灣人工智慧的研發能量充足等，內容精彩，充分展現「暖實力」外交。

會後唐鳳接受媒體採訪時表示，台灣有很大的特色，關注全球公民社會空間發展的團體Civicus評比每個國家在言論、集會、結社等等公民自由程度，給予完全開放、部分受限制和相當受限制等分級，亞洲國家當中，完全開放的就只有台灣。

唐鳳說，在進行社會創新時，公民社會的開放性最重要，如果所有利害關係人都可以提意見，但要是有些人提了特定意見明天就消失了的話，那有何意義？

在談到數位外交的實際效果時，唐鳳說，以前台灣解決自己問題時，很像就只有台灣人自己知道，不一定用外語宣揚，也甚至不宣揚，只是埋頭苦幹，但現在透過數位外交的方式，可增加台灣的國際能見度。

唐鳳舉例「總統盃社會創新黑客松」競賽今年6月選出優勝隊伍當中，台灣自來水公司的「搶救水寶寶」以大數據和機器學習方式找出漏水管線獲得肯定。

唐鳳說：「AI工程師解決台灣自來水公司的問題，減低檢測漏水師傅的工作負擔，此事被其他國家看見，現在團隊正把解決方案帶到紐西蘭，紐西蘭願意把水壓、水表資料交給台灣團隊，這就是一個信任，雙方截長補短。」

中央社記者問到如何看待日本政府現在很關注AI、無人車、空中飛車等技術，期待這些科技能在2020年東京奧運時派得上用場一事時，唐鳳表示，日本現在發展這些技術確實有在展示國力的味道，尤其為了2020東京奧運，不斷在5G、人工智慧和無人載具等，彰顯日本處於領先的位置。

唐鳳說，但日本的年輕人在裡面是否有參與感？這中間似乎有些落差，這也是台灣可以對日本有所貢獻的地方，讓未來是透過大家而來，而非透過菁英而來。

至於空中飛車在台灣發展的可能性？唐鳳表示，已有許多無人載具的相關實驗提案出現，如果引入新技術，偏鄉可先受惠，例如解決偏鄉不經濟的問題或是醫療資源的補足。

針對空中飛車是否有機會到台灣試營運問題，唐鳳表示，已向Uber介紹台南沙崙綠能科學城是很適合展示新技術的場域、說明台灣人工智慧的研發能量充足，可跟台灣人工智慧社群建立關係，台灣的研究社群也能藉此了解國際大廠正在關注的焦點，有助教學。

這場UBER空中飛車亞太峰會上，主辦單位宣布東京成為亞洲第一個加入空中飛車（uberAIR）的城市。這是繼美國達拉斯、洛杉磯之後，成為第3個試營運空中飛車的城市。此外，會上也宣布將印度、澳洲、巴西、法國列為候選國家，正與各城市討論，預計半年內宣布下一個開發空中飛車的城市。（編輯：劉學源）1070831