蘋果9月12日舉行發表會 料推3款新iPhone

彭博日前報導，據消息人士透露，蘋果公司9月計畫發表3款新iPhone，除2款是升級版的iPhone X，分別採用6.5吋和5.8吋有機發光二極體（OLED）螢幕，另有1款平價版採用6.1吋LCD螢幕，外觀和iPhone X相似。

（中央社舊金山30日綜合外電報導）蘋果公司今天證實，訂於9月12日舉行一年一度的秋季發表會，屆時料將推出數款新iPhone手機，也可能會推出新款的AppleWatch手表和升級版的iPad Pro平板電腦。

消息人士表示，這3款新機不會像去年的iPhone X或2014年的iPhone 6採用全新設計，因此部分內部人士視今年為推出小幅改版iPhone S系列的年份。蘋果計畫明年再推出改版更明顯的iPhone。

根據報導，今年將推出的新版旗艦iPhone內部代號D33，除了採用對角線6.5吋的全螢幕設計，在市場上主流手機中尺寸數一數二，也維持iPhone X的玻璃背蓋、不鏽鋼外框和後置雙鏡頭相機。這將是蘋果第2支採OLED螢幕的旗艦iPhone。

另一款代號D32的新機是將現有iPhone X升級，採5.8吋OLED螢幕，但處理器速度和相機改善。

最後一款代號N84的平價新機，蘋果將用來取代iPhone 8。它外觀看來像iPhone X，但採用接近6.1吋的LCD螢幕，且外框是鋁製而非不銹鋼，並有多種顏色可選。一名知情人士說，鋁製外框和玻璃背蓋也不一定同一顏色，以簡化生產程序。（譯者：林治平）1070831