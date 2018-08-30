NOW球星／感謝10年前的我　姜建銘立大功證明自己

結果姜建銘先發8場，3勝2敗，防禦率僅1.81，隔年巨人隊把不少王牌投手如：澤村榮治、須田博、槙原寬己等穿過的背號17號給他，也看好他的未來性。

12年前，姜建銘是轟動日職棒壇的王牌投手，他在巨人隊首戰面對歐力士隊，後援1局無失分，後來面對中日隊先發7局失1分，當時的姜建銘，還因為指甲彩繪的「興趣」，獲得日媒不少關注。

印尼雅加達亞運棒球賽事，中華隊在複賽首戰中國大陸，兩隊打得難分難解，才靠這次遞補進來，「棄投從打」的姜建銘打出關鍵安打建功，姜建銘曾說過：「每一次站上打擊區，都可能是最後一次，我這就是我為何想選擇1號的原因。」

不過姜建銘並沒有很順遂，反倒是很快就被巨人隊釋出，並在2008年就回到台灣，隔年加入興農牛隊，姜建銘還曾改成低肩側投，不過最後也離開了職棒圈。



▲姜建銘（圖／吳政紘攝）

過去姜建銘給人的感覺似乎有些距離，不過這次中華隊，姜建銘不但是球隊老大哥，33歲的他也說：「感謝很多人，家人、教練，這對我是很大的肯定，也感謝10年前的我，這麼驕傲，讓我可以現在再度改變。」

綽號「猴子」的姜建銘，雖然棄投從打，但他打起球來依舊有「野性」，他不放棄任何一顆球，還有持續帶領球隊向上的個性，依舊是他最大本錢。

「坦白說這次入選算是很意外，本來想說到日本就結束了，最後還是朋友跟我說我才知道，心情當然是相當複雜，也很激動。」他說。

不過最重要的是，姜建銘又再一次穿上中華隊球衣，況且是以打者身分回歸。

他說：「這就是我一直想要證明給大家看的，我可以再次重新回來這個場上，這也是我為何想要選擇1號的原因，因為每次打擊我都當成是最後一次，也可能是我最後一年打，無論如何，都要全力以赴面對比賽。」

對這次比賽，姜建銘是12年後再穿上中華隊球衣，上次可是擔任投手奪金，他說：「我不想太刻意，就平常心去打，12年前的我就是太刻意，所以就不是自己的投球節奏，最後把這些負面情緒都背在身上。」

而這次亞運，姜建銘可是陣中較有經驗的球員，他說：「我會想辦法發揮自己的一些經驗，告知過去學長教給我們的，再想辦法往後傳承給他們。」

經過對南韓、中國隊之戰，姜建銘總能發揮適時一擊的能力，他用自己的力量，再次告訴大家，他為何可以入選中華隊。