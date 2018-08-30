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Sony旗艦機Xperia XZ3　3D曲面螢幕絕美

記者易皓瑜／台北報導2018/08/31 06:41
▲Sony 於 2018 IFA 推出年度旗艦機 Xperia XZ3， 3D 曲面玻璃設計展現日系的設計美學。（圖／翻攝 Sony）
▲Sony 於 2018 IFA 推出年度旗艦機 Xperia XZ3， 3D 曲面玻璃設計展現日系的設計美學。（圖／翻攝 Sony）

Sony 於 2018 IFA 推出年度旗艦機 Xperia XZ3 ，這台被稱為 Sony 歷代最好的旗艦機，首度採用 OLED 屏幕並搭載相當「給力」的相機，於外型上更一展 Sony 獨到的設計美學。 

相較於前代 XZ2 而言，最大的變化在於螢幕尺寸部分， XZ3 採用 6 吋 2880 X 1440 OLED 面板，寬高比為 18：9，相較於 XZ2 的 5.7 英寸， 2160 X 1080 的 LCD 顯示屏，整體螢幕放大不少，也是 Sony 首度採用 OLED 屏幕，可望更為省電，呈現更鮮明和對比的色彩。XZ3 的電池也略大一些，從 XZ2 3180mAh 進化到 3330 mAh，並配置最新的 Android 9.0 Pie 系統下運行。 

其餘的亮點包括 Snapdragon 845 處理器，提供 4GB RAM ， 64GB 內部存儲空間，背面設置的指紋感測儀、弧狀的玻璃設計，呈現優雅又低調內斂的美感。在相機方面則有一 1900 萬像素的後置鏡頭，能夠拍攝 4K HDR 與 960fps 慢動作視頻，前置自拍相機則有一個 1300 萬像素的前鏡頭，並帶有全新 3D 臉部掃描技術。 

此外， AI 亦為 Xperia 帶來許多深度學習的新功能，所謂的科技始於人性，透過 AI 能讓手機學習更多使用者的習性。如 Xperia XZ3 首次新增 AI 側邊操控功能，透過 AI 人工智慧分析使用者最喜愛的應用程式，只需連續按壓兩次任一側邊，透過時間及地點，手機可直接預測並秀出接下來可能想用的應用程式。而側邊感應功能又尤其適合 XZ3 的大尺寸螢幕，單手即可簡單操作。 

Xperia XZ3 將於 2018 年 9 月底起，在全球特定市場發售，共有星宸黑、琉璃銀、青森綠、酒漾紅 4 色，售價約 900 美元。台灣預計於 10 月初推出。 

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