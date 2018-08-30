Sony旗艦機Xperia XZ3　3D曲面螢幕絕美

Sony 於 2018 IFA 推出年度旗艦機 Xperia XZ3 ，這台被稱為 Sony 歷代最好的旗艦機，首度採用 OLED 屏幕並搭載相當「給力」的相機，於外型上更一展 Sony 獨到的設計美學。

相較於前代 XZ2 而言，最大的變化在於螢幕尺寸部分， XZ3 採用 6 吋 2880 X 1440 OLED 面板，寬高比為 18：9，相較於 XZ2 的 5.7 英寸， 2160 X 1080 的 LCD 顯示屏，整體螢幕放大不少，也是 Sony 首度採用 OLED 屏幕，可望更為省電，呈現更鮮明和對比的色彩。XZ3 的電池也略大一些，從 XZ2 3180mAh 進化到 3330 mAh，並配置最新的 Android 9.0 Pie 系統下運行。