謝淑薇不敵齊布科娃 美網單打止步第2輪

（中央社記者尹俊傑紐約30日專電）台灣網壇一姊謝淑薇美網單打挺進第2輪，今天在高溫下拚戰3個多小時，最終以6比7（3比7）、6比4、4比6不敵斯洛伐克女將齊布科娃，未能改寫個人美網最佳成績。

今天賽前，謝淑薇生涯對戰齊布科娃（DominikaCibulkova）3連敗，7月才在溫布頓網球錦標賽以0比2敗給齊布科娃，止步16強。兩人在美國網球公開賽狹路相逢，比賽在攝氏32度高溫下進行，對體力是一大考驗。

謝淑薇對上球質重的齊布科娃，發揮耐抽本領，除在底線對抽，也多次上網漂亮救險球，但她全場被破6個發球局，陷入苦戰，18次破發機會也僅成功6次，成為以些微之差落敗的關鍵。