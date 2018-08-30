被控性侵 法國巨星傑哈德巴狄厄強烈否認

在傳出巴黎檢方已就此案展開初步調查後，傑哈德巴狄厄的律師泰明姆（Herve Temime）代表他澄清說，他「絕對否認有任何攻擊和任何性侵行為」。

「巴黎人日報」（Parisian）報導，原告是位「20來歲的女星和舞者」，她指控傑哈德巴狄厄在7日和13日兩度性侵她，地點在排練演出的地點和他的住處。

69歲的傑哈德巴狄厄特立獨行，常鬧出大新聞。在好萊塢大咖哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）爆出性侵醜聞後，反對性騷擾的「我也是」（Me Too）運動席捲全球，許多有權有勢男性被揪出來，他是最新的一人。

泰明姆呼籲各方節制，他說：「我很遺憾這項程序的公開性質使人對傑哈德巴狄厄產生重大偏見，我深信他將獲證實是清白的。」

傑哈德巴狄厄曾參與拍攝超過180部影片，因為「大鼻子情聖」（Cyrano de Bergerac）贏得坎城影展影帝，並獲提名角逐奧斯卡金像獎，因而成為法國影壇的代表人物。

他2013年為抗議政府對富人加稅的方案而離開法國，取得俄羅斯國籍，引發舉國譁然。俄國總統蒲亭對他禮遇有加，以晚宴招待他，親自授予公民身分，他因而對蒲亭讚不絕口。（譯者：林治平）1070831