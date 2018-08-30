詹詠然美網女雙拚衛冕 鏖戰3盤晉級第2輪

（中央社記者尹俊傑紐約30日專電）台灣名將詹詠然今天展開美國網球公開賽女雙衛冕之旅，與前球后艾薩蘭卡搭檔，首輪賽事陷入苦戰，耗費2個多小時，才以6比4、4比6、6比4驚險擊敗對手，挺進第2輪。

詹詠然去年與瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）搭檔，在美網奪得生涯首座大滿貫女雙冠軍。辛吉絲高掛球拍後，詹詠然本屆美網與白俄羅斯的艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）合作，尋求衛冕。

兩人下午在第6球場迎戰羅馬尼亞的鮑丹（AnaBogdan）與哈薩克的普汀塞娃（Yulia Putintseva），首盤兩度破對手發球局，以6比4拿下，但未能趁勝追擊，以4比6失掉第2盤。