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中央社

中華女子棒球隊擊敗加拿大 將與日爭世界盃冠軍

中央社2018/08/31 05:47
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生華盛頓30日專電）中華女子棒球隊今天在世界盃女子棒球賽中對戰加拿大，中華隊後來居上，終場以6比4擊敗加拿大，明天將再次對上日本，爭奪冠軍。

2018年第八屆世界盃女子棒球賽正在佛羅里達州維耶拉（Viera）舉行，中華隊今天下午對戰加拿大逆轉勝，晉級冠軍戰，明天將再度對上日本，爭奪冠軍。

中華隊先發投手黃巧芸今天表現不俗，完投7局，被擊出9支安打、失4分都是自責分，她僅在1局上比賽一開始表現不穩，讓加拿大靠接連安打及中華隊的守備失誤，搶下4分，不過，中華隊1局下半還以顏色。

中華隊第一棒陳禹璇一上場就敲出二壘安打，二棒楊佳惠接著也靠安打上壘，加拿大隊隨後因阻殺兩人盜壘不成，讓陳禹璇攻回本壘，搶下中華隊的第1分，隨後中華隊再靠安打、觸身球及保送攻下2分，加拿大隊的先發投手吉爾德（Elizabeth Loren Gilder）投不滿一局，就被換下場。

透過轉播鏡頭，可以聽到許多為中華隊加油的中文吶喊聲，而中華隊所在的三壘休息區上方觀眾席，也有多幅青天白日滿地紅的中華民國國旗飄揚，還見到僑胞穿著國旗裝吶喊。

2局下、中華隊雖進占滿壘，卻未能得分；3局下中華隊靠接連安打攻下3分，一口氣以6比4超前。

中華隊在這場比賽中多次遭加拿大投手的觸身球擊中，也留下不少滿壘殘壘，明天對上日本，打擊能否連貫，會是考驗。

加拿大在6局上半時有反攻契機，靠接連安打、造成一、三壘有人，在兩出局、兩好三壞情況下，加拿大打者擊出三壘方向滾地球遭傳一壘驚險刺殺，最後一局第7局時也未能得分，終場中華隊就以6比4擊退加拿大，明天將與日本爭冠。

中華隊29日複賽與日本隊碰頭時，是以1比2敗給日本。（編輯：林治平）1070831

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