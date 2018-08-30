能源盤後─庫存減少油價漲 伊朗制裁籠罩供應量 市場

美國能源情報署週三 (29 日) 表示，上週美國原油庫存減少了 260 萬桶，比分析師和交易商預測的下跌 100 萬桶還多。特別是美國 WTI，開始試探著 70 美元的水位價格。

由於美國石油庫存下降幅度大於預期，週四 (30 日) 油價攀升至近幾週以來的最高水平。

與此同時，石油市場觀察人士普遍預計，未來幾個月美國將對伊朗石油工業實施經濟制裁，並將於 11 月初生效，從而提振價格。

在製裁之前，伊朗的石油運輸量已經以快於預期的速度下降。據知情人士透露，國營伊朗國家石油公司的官員暫時預計 9 月份原油出貨量將從 6 月份的約 230 萬桶下降至每日 150 萬桶左右。

美、加、墨三國之間每年的交易金額約 1 兆美元，近日消息指出，加拿大與美國有機會於週五達成新 NAFTA 協議。

分析師和投資者正在展望 Baker Hughes 週五公布的關於美國石油鑽井數量的每週數據，這是該行業活動的一個關鍵指標。