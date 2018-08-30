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中央社

抗衡一帶一路 歐盟將提新戰略

中央社2018/08/31 07:52
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林育立柏林30日專電）德國媒體報導，歐洲聯盟將在9月提出與亞洲合作的新戰略，抗衡中國的「一帶一路」倡議。

最新一期「經濟週刊」（Wirtschaftswoche）報導，歐盟對外事務部在一份內部文件，直指一帶一路「意圖建立另外一個以中國為中心的世界秩序」，批評「中國借出的金額令人目眩神迷，在各國造成不健康的依賴和債台高築。」

報導說，歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini），將在9月19日公布這個名為歐亞「連結戰略」的新倡議，在能源、運輸和數位領域與亞洲國家擴大合作，並加強雙方在教育、研究、創新、文化和旅遊業的交流。

歐盟外長會議可望10月中批准，趕在上海一帶一路會議11月登場前，統一歐盟成員國的口徑。

歐盟此舉等於跟進美國、日本、澳洲聯手提出的「印太倡議」，反制中國的一帶一路。不過，根據摩根士丹利（Morgan Stanley）金融服務機構的估計，到了2027年前，一帶一路的總投資金額將擴大到1.3兆美元，報導因此質疑歐盟這個新戰略的成效。

一名歐洲外交官就說，一帶一路的政治論述非常吸引人，反之歐盟的歐亞連結戰略是典型的官僚產物。

然而，一帶一路最近遇到不小阻力，馬來西亞才剛決定要中止兩個大計畫，舉債過高的巴基斯坦還有破產的危險。

而且，許多一帶一路的投資純粹是政治考量，不符合經濟邏輯，沒人知道中國的金錢外交還能持續多久。

一名西方外交官就透露，北京的銀行家開始擔心借出的錢拿不回來，中國內部對習近平路線的質疑聲音也在增加，「只是還沒人敢對偉大領袖開口」。（編輯：紀錦玲）1070831

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