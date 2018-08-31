台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月31日

美國商務部 29 日宣布，對南韓、巴西、阿根廷的鋼鐵產品及阿根廷的鋼鋁產品給予「特定產品豁免」（targeted relief）待遇，不必再負擔 25% 及 10% 的國家安全關稅。至於日本、加拿大及台灣等地出口的鋼鋁產品則仍須被課徵國安關稅。

摩根士丹利證券送台股暖風，基於資金面對台股有利、下半年出口產業匯率壓力減輕，以及大摩調升最大權值股台積電財務預期三大利多，將明年中以前台股預期高點調高為 11,500 點，維持台股「加碼」投資評等，這也是過去半年以來首度有外資調高台股指數目標。