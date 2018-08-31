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中央社

新南向研討會 美學者讚優質投資新選項

中央社2018/08/31 08:11
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生、實習記者蔡芃敏華盛頓30日專電）美國學者艾博今天說，台灣的「新南向政策」對區域國家來說，是「更優質投資的新選項」，是對台灣自身、區域及美國都好的「三好政策」。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）今天舉行台灣新南向政策研討會，艾博（Brian Eyler）是史汀生中心東南亞計畫主任，他和政大外交系助理教授陳秉逵對談時，做出上述表示。

艾博說，對台灣而言，多元化、分散投資當然是好的，東南亞國家現在也尋求同樣做法，雖然中國在東南亞的投資經營已有很長一段時間，再加上「一帶一路」欲與區域深化連結，但他認為，台灣在東南亞區域的投入，對區域國家來說可以是「更優質投資的新選項」。

至於新南向政策與美國「印太戰略」能如何協作，艾博指出，要從官僚體制層面讓兩者相連結並不容易。但台灣可從私營部門及企業管道，參與區域國家的發展。他也提醒，要多聆聽當地政府與社會的看法。

艾博會後接受台灣媒體訪問時說，台灣的相對優勢在於數位化、電子商務、電網建設及綠能等領域。另外，東南亞國家同樣也面臨人口老化問題，在這些議題上，台灣的先行經驗可供借鏡。

他也闡述美國的印太戰略，美國總統川普政府一開始對區域的熟悉度及地緣戰略並不成熟，但一步步有進展，東南亞國家也不斷呼籲美國應在戰略上有更高調的行動。

艾博說，國會還針對印太地區提出「建設法」（Build Act）草案，若獲通過，將是整合美國多個機構部門資源、達600億美元的計畫。

艾博指出，美國對東南亞地區著眼的不只是基礎建設，還有包括支持區域國家技術能力的提升與建設、完善法規與環保，提升東南亞地區競爭力；美國與東南亞國家的交往接觸，亦不僅是與中國競逐區域影響力。

陳秉逵則表示，總統蔡英文提出「新南向」是溫和、不挑釁的外交政策，儘管「南向」並非新概念，但這個政策不只是讓東南亞國家更了解台灣，也要讓台灣社會與民眾更認識這一區域，同時也著重於人民之間的交往。

至於中國的影響力對「新南向」可能造成的效應，他則說，中國其實不關注新南向政策，因北京不認為台灣這一政策能成功；相較下，中國在意的是台灣如何處理內政及兩岸問題。

陳秉逵說，新南向和美國的印太戰略能協調整合的面向有限，除合作領域仍受限於私部門，美國也無意採取主動立場，而要如何擴大台灣的私部門在東南亞的投資機會，需要更清楚的合作方案。（編輯：屈享平）1070831

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