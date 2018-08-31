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政治

錢撒心酸？高雄雨「淹出5千坑洞」　他諷：正港海綿城市

編輯中心／綜合報導2018/08/31 09:02
▲高雄豪雨過後，通往壽山動物園的道路禁不起大水沖刷，塌陷至少 20 公尺。（圖／翻攝自爆料公社）
▲高雄豪雨過後，通往壽山動物園的道路禁不起大水沖刷，塌陷至少 20 公尺。（圖／翻攝自爆料公社）

連日豪雨讓中南部淹水災情慘重，高雄更成一片汪洋，外界質疑高雄市府頻建滯洪池效果不彰，代理市長許立明急澄清，興建的 13 座滯洪池總量約 300 萬噸的水，確實在這次的豪雨發揮功效。名嘴謝寒冰卻在臉書直言，過去一直誤解高雄「海綿城市」的意義，原來是只要一下雨，就會像海綿一樣坑坑疤疤。

內政部網站指出，「海綿城市」意指具備存排水、過濾空氣及汙染物質等功能，利用都市中分散可運用之土地與建物空間，以入滲、滯蓄雨水等方式，如同海綿般吸存水分，達保水、防洪、防旱、降溫及減碳等效益的城市。許立明表示，縣市合併後，高雄市一共新增 12 座滯洪池，目前共計 13 座，另外 2 座年底也將完工，總滯洪量達 296 萬噸，而這次豪雨也確實發揮其作用。

謝寒冰則在臉書寫道「我必須鄭重跟花媽道歉，原來我過去一直誤解高雄『海綿城市』的意義⋯⋯」認為高雄「海綿城市」並非像海綿一樣會吸水，而是逢雨就會像海綿一樣坑坑疤疤，最後反問「 8/23 、 8/26 兩場大雨，讓高雄一口氣出現了 5000 多個大小坑洞，誰還敢說高雄不是正港的『海綿城市』呢？」


▲名嘴謝寒冰在臉書表示，過去一直誤解高雄「海綿城市」的意義，原來是只要一下雨，就會像海綿一樣坑坑疤疤。（圖／翻攝自謝寒冰臉書）

對此，網友們紛紛回應「原來高雄不是只有 15 個滯洪池，還有 5000 多個隱藏的，不愧是海綿城市」、「吸水也可以理解爲蓄水唷」、「哇～超精準比喻」、「小心知道太多會被滅口」。

關鍵字豪雨淹水高雄謝寒冰海綿城市許立明滯洪池
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