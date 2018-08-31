錢撒心酸？高雄雨「淹出5千坑洞」　他諷：正港海綿城市

連日豪雨讓中南部淹水災情慘重，高雄更成一片汪洋，外界質疑高雄市府頻建滯洪池效果不彰，代理市長許立明急澄清，興建的 13 座滯洪池總量約 300 萬噸的水，確實在這次的豪雨發揮功效。名嘴謝寒冰卻在臉書直言，過去一直誤解高雄「海綿城市」的意義，原來是只要一下雨，就會像海綿一樣坑坑疤疤。

內政部網站指出，「海綿城市」意指具備存排水、過濾空氣及汙染物質等功能，利用都市中分散可運用之土地與建物空間，以入滲、滯蓄雨水等方式，如同海綿般吸存水分，達保水、防洪、防旱、降溫及減碳等效益的城市。許立明表示，縣市合併後，高雄市一共新增 12 座滯洪池，目前共計 13 座，另外 2 座年底也將完工，總滯洪量達 296 萬噸，而這次豪雨也確實發揮其作用。