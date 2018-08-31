余政達創作形式多元 巴黎龐畢度中心邀演

駐法國台灣文化中心表示，1983年生的余政達曾代表台灣參加第53屆威尼斯雙年展，他常把經過刻意架設的現實情景當作拍攝背景，營造所謂「生活劇場」的概念，並運用舞台劇的排練過程和專業演出，進行猶如「實境秀」的拍攝。創作常以錄像、仿紀錄片、即興表演、劇場演出等不同表現形式，探討人與人之間的情感互動。

仿紀錄片（mockumentary）是指把虛構情節包裝成有如紀錄片形式的影片。

（中央社記者曾依璇巴黎30日專電）台灣藝術家余政達應巴黎龐畢度中心之邀，將於9月進行仿紀錄片放映、表演、錄像影片發表和座談等活動。

龐畢度中心（Centre Pompidou）將於9月13日放映余政達的作品「跟我說你要什麼」（Tell me what youwant）。

駐法國台灣文化中心表示，此作結合4部仿紀錄片，包括Malate、David、Joara、The Shop，費時一年半拍攝，敘述一名旅人在異地與陌生人的視線、觀點、友誼或欲望交換，影片之間既互有交織又獨立存在，各自象徵在不同族群、文化觀點、社會視線和人類欲望需求下的產物。

配合放映，活動還包括了一段余政達與法國劇場演員曼紐爾．布蘭（Manuel Blanc）合作的30分鐘表演及朗誦。

此外，龐畢度中心安排於9月27日放映余政達與新加坡藝術家黃漢明合製的「西瓜緣」，兩人在影片中扮裝成女性演出，使用饒舌和舞蹈等大眾流行文化元素來構成作品的形式語言，探討性別認同。

駐法國台灣文化中心表示，龐畢度中心9月份「前瞻電影」（Prospectif Cinema）單元探討酷兒（Queer）身分的多面向表達方式，「西瓜緣」是7部入選影片之一。（編輯：屈享平）1070831