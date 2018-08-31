全球股市歷年9月表現 台股排第4

摩根亞太入息基金產品經理張致寧指出，統計顯示，自2010年來，9月前10強的主要股市中，亞洲市場就占了5強之多，包括印度、台灣、菲律賓、韓國與日本皆榜上有名，繳出1.2%至2.26%的平均月漲幅。

（中央社記者田裕斌台北31日電）根據投信統計，自2010年以來全球股市在9月的表現，以阿根廷平均上漲6.68%最佳，台股則是排名第4，平均漲幅約1.7%，亞股中僅次於印度股市的2.26%。

張致寧說明，包括美國、德國等主要歐美國家股市，歷年9月的表現也不俗，對於新興亞洲來說更添投資信心，加上美歐經濟與企業獲利等實質面，在進入年底消費旺季的刺激下，數字往往能有明顯成長，更成為挹注亞洲股市漲升的動力之一。

張致寧表示，自去年來新興市場景氣明顯呈現穩步擴張，不過，近期市場雜音頻傳，加上美元強勢升值，國際資金明顯回流美元，使得經常帳赤字較高的國家如阿根廷、土耳其等匯價明顯走跌，也引發股市資金撤出，相較之下，亞幣表現相對穩定，亞股走勢持穩。

張致寧分析，之前阿根廷、土耳其等新興國家債信危機可能出現進一步擴大疑慮時，引發金融市場一陣恐慌，但以新興市場區域而論，亞洲國家普遍體質良好，如新加坡、台灣、泰國的經常帳佔國內生產總額(GDP)比重都超過1成；相對於美元資金需相較外匯儲備較大的印度、印尼，與馬來西亞等國家，經常帳與外匯儲備其實已經比起2013年改善，搭配3國央行均相繼啟動升息，維穩匯率與穩定通膨，整體對外的防禦能力大有進步。（編輯：楊凱翔）1070831