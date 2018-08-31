蘋果掀機戰 Sony新旗艦XZ3搶先亮相

Sony在IFA 2018柏林消費性電子展發表旗艦新機Xperia XZ3，外觀為3D曲面玻璃設計、首度搭載6吋18:9 OLED螢幕，導入BRAVIA OLED電視科技，並配備全新AI側邊操控(Side Sense)，以AI人工智慧預測最需要的應用程式。

（中央社記者江明晏台北31日電）距蘋果發表新iPhone不到2週，非蘋陣營的旗艦機已搶先亮相，繼三星端出Note 9後，Sony也發表Xperia XZ3旗艦新機，首度搭載6吋18:9 OLED螢幕、全新AI側邊操控(Side Sense)。

Xperia XZ3也導入全新智慧啟動(Smart Launch)功能，透過AI人工智慧學習及演算，手持由下向上同時橫放手機，Xperia XZ3立即開啟相機模式。

相機方面，Xperia XZ3搭載1900萬畫素Motion Eye相機與1300萬畫素自拍相機，包括4K HDR錄影、FullHD高畫質960fps超級慢動作影片，全新進階3D即時掃描，還加入臉部表情特效。

Sony Mobile全球業務暨行銷執行副總裁古海英之Hideyuki Furumi表示，新發表的旗艦機Xperia XZ3集結Sony音效科技及顯示技術等，讓消費者能在指掌間成就沉浸式娛樂體驗。

Xperia XZ3的「智慧震動回饋功能」，透過觸覺體驗，讓音樂、電影、遊戲體驗都更震撼。

Xperia XZ3有4色星宸黑、琉璃銀、青森綠、酒漾紅，搭配第五代康寧大猩猩玻璃與IP65/IP68防水等級，將於2018年9月底起在全球特定市場發售，台灣預計將於10月初推出，上市將搭載最新Android 9 Pie作業系統。（編輯：鄭雪文）1070831