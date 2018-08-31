台股盤中跌80點　蘋果將開新機發表會　蘋概股仍靜悄悄

受到川普下周可能再祭出新一波的加徵關稅計畫，貿易戰可能再升溫，美股收跌，也影響全球股市。台股今（31）日以11037.26點、下跌56.49點開出；昨日盤中股價創歷史新高的台積電，也受到ADR下跌1.52%，今天開盤就下跌，目前跌幅約2.2%，在257元上下震盪。至於蘋果新機已確定將在9月12日發表，但也止不住蘋概股跌勢。
台積電昨日盤中股價創新高，一度到268元，但ADR卻下跌1.52%，收在43.46美元，下跌0.67美元。今天台股開盤後，台積股價表現弱勢，目前股價在257元整理。
此外，昨天深夜蘋果發出新機發表會邀請函，確定在美國西岸時間9月12日(台灣時間為9月13日凌晨)舉辦新款iPhone發表會，預料將推出數款新iPhone、Apple Watch和升級版的iPad Pro平板電腦。不過，前陣子成為投資人關注焦點的蘋概股，股價並沒有因此受到激勵，開盤時幾乎全都在平盤以下，大立光跌95點來到4650元左右；鴻海跌0.5元在80.4元整理。但法人表示，隨著新機發表時間愈來愈靠近，相關族群仍有發動的空間與機會。
在成交量方面，台股開盤半小時後，成交值不到250億元，動能依舊不足，且跌幅已擴大到0.74%，跌84.05元，在11012.63元整理，萬一關卡能否守得住還有待觀察。