台股盤中跌80點　蘋果將開新機發表會　蘋概股仍靜悄悄

受到川普下周可能再祭出新一波的加徵關稅計畫，貿易戰可能再升溫，美股收跌，也影響全球股市。台股今（31）日以11037.26點、下跌56.49點開出；昨日盤中股價創歷史新高的台積電，也受到ADR下跌1.52%，今天開盤就下跌，目前跌幅約2.2%，在257元上下震盪。至於蘋果新機已確定將在9月12日發表，但也止不住蘋概股跌勢。

台積電昨日盤中股價創新高，一度到268元，但ADR卻下跌1.52%，收在43.46美元，下跌0.67美元。今天台股開盤後，台積股價表現弱勢，目前股價在257元整理。