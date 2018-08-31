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繼母難為　女子家中燒炭幸獲救

記者李春台／桃園報導2018/08/31 10:27
▲林姓婦人在獲救後百感交集，前來援救的消防人員也給予他溫暖的擁抱支持。（圖／大園分局草漯派出所提供 , 2018.08.31）
▲林姓婦人在獲救後百感交集，前來援救的消防人員也給予他溫暖的擁抱支持。（圖／大園分局草漯派出所提供 , 2018.08.31）

桃園市一名38歲的林姓女子與男友及其兒子同住一個屋簷下，但男友兒子與林女不和，讓林女覺得當繼母壓力大，常因此和男友發生口角，30日下午林女一時想不開在家燒炭輕生，警方獲報後立即趕往現場，所幸燒炭時間不久，林女並無大礙。

大園分局草漯派出所30日下午接獲民眾報案，稱其女友傳訊息說要在家燒炭輕生，警員許滋芳、莊偉友、劉芮慈前往查看，一將門打開就聞到濃濃的燒炭味，並在廚房裡發現一盆剛熄滅的木炭，而一旁的林女與其1歲多的女兒意識均清醒，經救護人員評估後所幸並無大礙，但員警見林女仍不停啜泣，甚至抱著救護人員痛哭，便先將她帶返所內安撫情緒，並通知其男友及社工前來關懷。

林女在派出所向員警哭訴，她與男友交往後生下一個女兒，原本2人分開住，是因為要照顧小孩才在半年前搬去與男友同居。但男友與前妻所生的兒子同樣住在一起，且正值國中叛逆期，一直無法接受爸爸有新對象，所以對她不太友善。

林女覺得當繼母很累、身心俱疲，常因此與男友爭吵，本來打算在家燒炭輕生，但女兒聞到燒炭味後開始哭鬧，讓她原本堅定的死意產生動搖，驚覺自己做錯事了，決定將炭火熄滅，也剛好警方到達現場，才沒讓她作出不可挽回的憾事。


▲警方及時到場救援，挽救了林姓婦人和她1歲多小女兒兩條寶貴的生命。（圖／大園分局草漯派出所提供 , 2018.08.31）

員警得知後向林女開導要珍惜生命，不要因為自己的情緒而影響孩子的一生。林女的男友也承諾會多與兒子溝通及關心林女的心情。而林女心情平復後，很感謝員警的及時協助，表示會多替孩子著想，不會再做傻事了！

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