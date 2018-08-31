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美對進口鋼鋁課重稅 轉單效應加持 我國鋼鋁出口仍2

鉅亨網2018/08/31 09:42
鉅亨網 / NOWnews
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今 (2018) 年 3 月 23 日起，美國總統川普對部分進口鋼和鋁課徵 25% 和 10% 的重稅，近日僅放寬了韓國等 3 國部分配額豁免，對我國影響仍備受關切，財政部關務署表示，因市場分散、轉單效應及價格推升等有利因素下，統計今年 4 至 7 月受美國加稅影響的鋼和鋁產品的出口值，反較去年同期雙雙成長 2 位數，各成長 14.5% 及 21.7%。

美國 3 月 23 日起對進口的碳鋼熱軋、冷軋、鍍面產品及合金鋼、碳鋼長材、碳鋼鋼管、碳鋼半成品及不鏽鋼等鋼品，以及未經塑性加工鋁、鋁條、桿、板、片及扁條、鋁製管配件、鑄（鍛）件等鋁品加課關稅。

統計今年前 7 月，鋼鐵及其製品出口量較去年同期成長 5.8%，金額增 15.1%；加稅鋼品占比近 6 成。鋁及其製品出口量成長 15.2%，金額增 25.8%；加稅鋁品占比近 4 成 7。

關務署表示，美國對全球鋼鋁加稅，目前僅澳洲取得無條件豁免，我國受到的負面衝擊還不明顯，加上出口市場分散、中國大陸供給側改革及價格推升等有利因素下，我國整體鋼鋁及其製品出口仍呈成長。

美國為我國鋼品的首要出口市場，但今年以來出口減緩，4 至 7 月我國輸美加稅鋼品減少 24.1%，累計前 7 月輸美出口值退居第 2，次於中國大陸。

而依據關務署統計，以美國加徵關稅的鋼品稅則號別來看，我國出口市場遍及 150 餘國，就算加稅措施實施後，因為出口市場分散，我國該類貨品對全球出口量值仍呈成長，累計 4 至 7 月出口 420 萬公噸，較去年同期成長 7.1%，出口值 39.2 億美元，年增 14.5%。

其中，對部分歐洲及東南亞國家增幅明顯，對西班牙增 3.1 倍、比利時增 8 成 4，對越南增 2 成 9，抵銷對美出口的減幅。

而鋁的部分，我國遭美加稅鋁品出口至全球約 120 個國家，受惠於美國對大陸課反傾銷稅的轉單效應，今年以來輸美加稅鋁品出口量值大幅攀升，即使被加稅也未見縮減，累計 4 至 7 月對美國出口增加 3.8 倍，全球出口成長 21.7%。累計前 7 月出口成長 3.1 倍，美國躍升為我國鋁品第 2 大市場，僅次於中國大陸。

關務署表示，本次美國以貿易擴張法 232 條款對全球部分進口鋼鋁加徵關稅，目前僅澳洲取得無條件豁免，韓國、巴西及阿根廷為自我設限範圍內豁免，故我國所受負面衝擊尚不明顯；加上在出口市場分散、中國大陸供給側改革及價格推升等有利因素下，我國整體鋼鋁及其製品出口仍呈成長。

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關鍵字鋼鋁關稅出口財政部headline
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