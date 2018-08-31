致詞悼馬侃 美前副總統拜登忍不住傷痛落淚

拜登接著讚揚這位同為政壇老將的共和黨重量級參議員為「我們這個世代的巨人」及英雄。拜登說，馬侃的性格、勇氣和正直激勵了國家。

拜登開場便說：「我的名字是喬．拜登。我是民主黨人。我敬愛馬侃。」

拜登今天在亞利桑那州鳳凰城的追悼儀式上向這位越戰英雄致以衷心敬意後不久，馬侃的靈柩便移靈華府。

（中央社鳳凰城30日綜合外電報導）美國前副總統拜登（Joe Biden）今天致悼詞讚譽已故聯邦參議員馬侃（John McCain）為美國「巨人」時，忍不住傷痛落淚。他說，馬侃深信美國國魂，有助國人保持信心及樂觀。

拜登表示：「最重要的是，我認為馬侃對我們有信心。」

在講述自己與馬侃的情誼，代表華府過去那段兩黨合作的時光時，拜登忍不住傷痛當場落淚。他說：「我一直把馬侃當手足。兄弟鬩牆是常有的事，但彼此緊密的情誼更勝政治分歧。」

馬侃的靈柩昨天移靈亞利桑那州州議會大廈，1萬5000多名民眾前來向這位曾角逐白宮寶座的越戰英雄致敬，其中許多人頂著攝氏38度的酷暑高溫，向馬侃致以最誠摯的哀悼。

馬侃遺孀辛蒂．馬侃（Cindy McCain）今天一襲黑色喪服，與孩子及兩黨約20多名參議員參加教堂儀式。

拜登說，舉國為馬侃離世而感到哀悼之際，眾人間有股「無形」力量。

拜登說：「我認為這是因為他們知道，馬侃如此深信、熱烈地擁護美國國魂。他讓他們更容易對美國充滿信心及抱有信念。」

覆蓋國旗的馬侃靈柩由黑色靈車載往機場後，再由軍機送往華府，沿途除有4名騎摩托車的警察護送外，數以百計的亞利桑那民眾也把握最後機會，列隊送馬侃最後一程。

馬侃靈柩明天將停厝華府國會大廈，供民眾瞻仰。曾於總統大選擊敗馬侃的前總統小布希（George W.Bush）及歐巴馬（Barack Obama）9月1日將前往致詞。

馬侃與腦癌奮戰一年後，25日不敵病魔逝世，享壽81歲，他9月2日將安葬在馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）的美國海軍軍官學校（US Naval Academy），美國總統川普預計不會出席葬禮。（譯者：鍾佑貞/核稿：盧映孜）1070831