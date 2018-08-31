影／採野芭樂失足　男子摔進水溝昏迷

中壢一名黃姓男子日前疑似因為想要攀採野生芭樂，不慎失足跌入水溝後昏迷，但是因為最近大雨，水溝水深及膝，昏迷男子差點就淹死在溝內。所幸民眾攔下路過巡邏的員警，奮力將男子就出後送醫，目前已經沒有大礙。
▲最近大雨造成水溝水位及膝，男子在水溝中昏迷極有可能滅頂溺斃。（圖／中壢分局龍興派出所提供 , 2018.08.31）
這起失足跌落水溝的案件發生在中壢區後寮一路附近，中壢分局龍興派出所警員巡邏行經中壢區後寮一路旁，見一名路人攔下警方，告知他們有男子失足跌進水溝，無法爬起，員警聽聞後便立即下車察看，果真於水溝邊坡上有一名男子昏倒在地，但因連日豪雨導致土壤濕滑且水深及膝，員警為即時搶救男子便立刻脫下皮鞋跳下水，溝並涉水靠近男子，但男子已昏迷無法說話，情況十分危急，為把握黃金救援時間，警方與救護人員以接力方式將男子抬到地面上在緊急送醫治療。
▲警消救援人員費了九牛二虎之力才將黃姓男子拉上岸來，緊急送往醫院救治。（圖／中壢分局龍興派出所提供 , 2018.08.31）
救人過程中警方從男子口袋中發現兩顆野芭樂，抬頭看男子身旁還有兩顆野芭樂樹，初步研判男子為摘野芭樂不慎失足摔落大水溝內，該名男子經警消人員合力拉上岸後，緊急送往天晟醫院搶救，警方依循男子口袋內的證件得知傷者資料並通知家屬，醫護人員表示，因為跌倒時有撞擊到腦部，若再晚個十分鐘很有可能會發生無法挽回的悲劇。家屬到院後也對警消的熱心協助及效率萬分感謝。