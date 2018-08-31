影／採野芭樂失足　男子摔進水溝昏迷

中壢一名黃姓男子日前疑似因為想要攀採野生芭樂，不慎失足跌入水溝後昏迷，但是因為最近大雨，水溝水深及膝，昏迷男子差點就淹死在溝內。所幸民眾攔下路過巡邏的員警，奮力將男子就出後送醫，目前已經沒有大礙。



▲最近大雨造成水溝水位及膝，男子在水溝中昏迷極有可能滅頂溺斃。（圖／中壢分局龍興派出所提供 , 2018.08.31）