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政治

國民黨公投提案「死人也連署」　中選會喊告

編輯中心／綜合報導2018/08/31 10:10
▲中選會發現國民黨本周送交的三公投案，出現大量抄寫及死人連署情況。對此，中選會揚言提告。（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.17)
▲中選會發現國民黨本周送交的三公投案，出現大量抄寫及死人連署情況。對此，中選會揚言提告。（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.17)

為拚公投案與年底九合一大選合併舉行，國民黨本周送交「反空污」、「反核食」、「反深澳電廠」三公投案至中選會，但中選會清查發現，三案連署書裡出現筆跡相同、大量抄寫情況，在第一階段連署書裡，還有已死亡民眾參與連署，連署人死亡比率達 1％ 。對此，中選會官員猛酸：「國民黨難不成是觀落陰找人連署！」

中選會點交國民黨公投連署書，發現有大量抄寫情況，字體雖故意寫大寫小，但原子筆顏色及筆跡一致，明顯就為同一人，多為同區同人代抄。中選會官員指出，國民黨每一公投案，「死人連署」比例高達 1％ ，據過去查核經驗，不可能是連署後才死亡，因為比率高得嚇人，可能請人大量代抄，將黨工、黨員名單全抄進去衝份數。

中選會主委陳英鈐表示，「死人連署是偽造文書」，也違反公投法規定，將予以剔除，將待第二階段查核完畢，把死人連署、大量抄寫的相關證據移送檢方告發；是否影響公投成案，將在委員會議開會決定。

國民黨發言人洪孟楷表示，國民黨的公投連署都是黨員或民眾自發至連署點填寫，或民眾帶回去給家人連署，依正常做法收集，何況第一階段連署已過三個月，現在突然討論，令人匪夷所思，質疑中選會是否有行政壓力要阻擾國民黨公投？奉勸中選會盡快公告成案，不要再政治操作。

中選會統計三公投案的「死人連署」人數，國民黨立委盧秀燕所提「反空污」案，第一階段出現 73 人；前台北市長郝龍斌提「反核食」案有 165 人；國民黨立委林德福「反深澳電廠」案有 113 人。

中選會委託戶政事務所比對發現，另一件國民黨立委曾銘宗提出的「反空污」公投案，第一階段七千多份連署書中，連署人死亡人數達 78 人，詭異現象讓中選會官員嚇一跳。

關鍵字國民黨公投連署九合一選舉反空污中選會
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