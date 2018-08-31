NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈台日大戰今登場　贏球就進金牌戰代言少女服飾？戴資穎：喜歡多嘗試遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

阻貶披索搶救經濟 阿根廷調高利率至60%

中央社2018/08/31 10:07
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社布宜諾斯艾利斯30日綜合外電報導）投資人對阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）處理經濟危機感到恐慌，儘管阿國央行將基準利率調高至令人目眩的60%，但阿根廷披索今天一度重貶將近1/5。

阿根廷披索是今年全球表現最弱貨幣，為阻止披索持續下貶和抑制31%通貨膨脹，阿國央行貨幣政策委員會今天緊急開會進行表決，一致決定將基準利率由45%調高至60%。

然而，這項意外的升息動作卻未能讓披索止穩。今天匯市收盤，披索貶值13.12%，創39.25披索兌1美元的歷史最低收盤匯價，盤中一度觸及42披索兌1美元。

市場停止交易後，財政部長杜耶夫尼（NicolasDujovne）誓言9月3日宣布新經濟措施，並將聚焦2019年貿易赤字，以降低政府舉債需求。

沉重的借貸成本、政府刪減支出，加上乾旱讓今年阿國農業面臨困境，都讓這個拉丁美洲第3大經濟體受創。阿國預料第3季經濟進入衰退。

雖然到近期仍被預測將在明年輕鬆勝選連任，但馬克里的政治前途恐在走下坡。

國際貨幣基金（IMF）先前示警阿國政府須刪減財政赤字後，馬克里承諾進一步實施撙節措施，以及選民對2002-2003年經濟危機和IMF過去協議所帶來的惱人撙節記憶深刻，可能讓馬克里面臨工會聯盟更大的反對聲浪。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1070831

楊偉中溺斃 勞長：震驚惋惜美光砸30億美元擴產 南亞...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan