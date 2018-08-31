油價下週估各漲6及8角 95無鉛恐飆近2個月新高

（中央社記者廖禹揚台北31日電）油價連兩週上漲，依中油浮動油價機制計算，下週國內汽、柴油估各調漲新台幣0.6、0.8元，就算啟動油價平穩機制，95無鉛汽油每公升達30.7元，也恐飆上近2個月新高。

美國和伊朗的供應量縮減，紐約市場原油期貨價格一個月來首度收在每桶70美元價位以上，帶動國內油價調漲，依中油浮動油價機制計算，下週國內汽、柴油估各調漲0.6、0.8元，如依預估，92無鉛汽油每公升29.4元，95無鉛汽油每公升30.9元、98無鉛汽油每公升32.9元、超級柴油每公升27.6元。