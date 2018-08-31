NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈台日大戰今登場　贏球就進金牌戰代言少女服飾？戴資穎：喜歡多嘗試遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

小心踩雷！這25檔港股被列壞孩子 股價有大跌或被停

鉅亨網2018/08/31 10:22
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

股民注意了！「投資學人」創辦人黃灝然發佈的上市公司「壞孩子」研究報告顯示，今年首季新增 7 檔「壞孩子」股票，連同繼續入選「壞孩子」名單的 18 隻股票，市場共有 25 隻尚未停牌的股票符合「壞孩子」的定義。這些股票會有股價大跌甚至被停牌的危機，投資者宜格外注意，避免遭受損失。

上市公司「壞孩子」是指牽涉訴訟、核數師保留意見、董事會不正常人事變動、監管機構裁定違規等個股。

香港《文匯報》報導，黃灝然自去年 1 月起，透過審視港交所披露易內 2136 間上市公司的公告，著手研究市場中的「壞孩子」，昨 (30) 日將名單公諸於世。其中，有 25 檔港股「上榜」，成為「壞孩子」，即其股價具大幅滑落甚至股票有被停牌的危機。

這些「壞孩子」有 4 大共通點，包括：「董事會出現不正常的人事變動」、「公司牽涉訴訟」、「核數師對年報表示保留意見」、「公司被監管機構裁定違規」。若上市公司涉及當中 2 個或以上的「壞孩子」指標，便反映其經營前景不明朗或存有負面因素，該股票便會「上榜」，即放入觀察名單作恒常監察。

今年第一季首次「上榜」的 7 檔港股中，中國農業生態 (8166-HK) 在不到半年內，不只一次擬發行新股集資，情況似乎不太尋常。至於持續「上榜」的 18 檔港股中，其中東方明珠石油 (0632-HK) 的財務狀況令人關注，早前獨立核數師曾表示，無法就該股表示意見，間接證明公司的營運似乎出現問題。

黃灝然指出，港股市場以散戶為主，加上投資者沒有集體訴訟權，因此希望透過公佈出現瀕危表徵的上市公司「壞孩子」，教育大眾如何甄別營運不善的上市公司及爆雷前的先兆，以保障小股東的權益，以及提高港股市場的企業管治質素。

香港恒生管理學院會計學系教授林自強其後補充，「壞孩子」名單面世時間不長，是否能準確預測個別股份「爆雷」仍有待觀察。他提醒投資者，雖然「壞孩子」不一定是即將停牌的股份，但部分「上榜」股份不停考慮，甚至落實以供股等形式向小股東吸金的情況似乎不太理想，因此投資者需對此有所提防，避免踩到地雷。

〈今年首季首次入選「壞孩子」名單的 7 檔股票〉

漢思能源 (0554-HK)、中國高速傳動 (0658-HK)、首長四方 (0730-HK)、中滔環保 (1363-HK)、長虹佳華 (8016-HK)、中國農業生態 (8166-HK)、環球數碼創意 (8271-HK)

〈其餘 18 檔於今年首季繼續入選「壞孩子」名單的股票〉

萬隆控股集團 (0030-HK)、綠科科技國際 (0195-HK)、東方明珠石油 (0632-HK)、中國衛生集團 (0673-HK)、大成生化科技 (0809-HK)、奧瑪仕國際 (0959-HK)、耀萊集團 (0970-HK)、西伯利亞礦業 (1142-HK)、正道集團 (1188-HK)、泰山石化 (1192-HK)、中信資源 (1205-HK)、南戈壁 (1878-HK)、雷士照明 (2222-HK)、格林國際控股 (2700-HK)、共享集團 (前稱互益集團)(3344-HK)、南大蘇富特 (8045-HK)、恒芯中國 (8046-HK) 及恒勤集團 (前稱飛尚非金屬)(8331-HK)。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字25隻港股上市公司壞孩子投資學人黃灝然headline
大陸限青少年網路遊戲時間 ...就業弱、通膨低 南韓央行維...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan