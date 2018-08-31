國民黨政治獻金大減　吳敦義：企業朋友怕被清算

政治獻金收入下降是否會有壓力，吳敦義說，很多企業界朋友都說實在沒辦法捐款，所以就用合法政治獻金的方式讓捐款直接到議員、縣市長參選人等，害怕的人就不要捐給國民黨，他也不想讓大家害怕。

國民黨政治獻金大幅縮水僅3千多萬，是否因為企業不敢捐款，主席吳敦義今(31)日出席活水營第六期開幕典禮受訪時表示，當然，因為會被報復、清算與鬥爭，這是恐怖時代來臨。

國民黨日前提交反空汙等三項公投案第二階段連署書，但卻遭中選會批筆跡相同大量抄寫，甚至連死亡民眾都出現連署，未來不排除提告偽造文書。吳敦義說，這是難免的事情，因為有連署不是黨內人士直接連署，而是民眾去簽的，所以偶爾會出現這樣的狀況，其實篩選掉就好了。

至於偽造文書的部分，吳敦義說，沒有這種問題，中選會如果認為是偽造文書，就到法院去告就是了，看是誰偽造文書要弄清楚，這是罪刑法定，不能隨這樣來清算鬥爭，這違背民主法治的原則。

對於國民黨前發言人楊偉中意外去世溺水一事，吳敦義感到惋惜並說，兩個月前他出席愛之味總裁陳哲芳的生日宴，陳哲芳是陳以真的叔叔，所以楊偉中、陳以真夫妻聯袂出席，突然間發生噩耗，他非常震驚，楊偉中是相當優秀的年輕人，所以他非常震驚。