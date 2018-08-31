NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈台日大戰今登場　贏球就進金牌戰代言少女服飾？戴資穎：喜歡多嘗試遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

國民黨政治獻金大減　吳敦義：企業朋友怕被清算

記者戴祺修／台北報導2018/08/31 10:52
▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者戴祺修攝,2018.08.31）
▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者戴祺修攝,2018.08.31）

國民黨政治獻金大幅縮水僅3千多萬，是否因為企業不敢捐款，主席吳敦義今(31)日出席活水營第六期開幕典禮受訪時表示，當然，因為會被報復、清算與鬥爭，這是恐怖時代來臨。

監察院昨公布民國106年度政治獻金收支結算表，國民黨政治獻金收入為3,337多萬元，較105年的1.22億元大幅縮減；民進黨收入則達到1.47億餘元。

政治獻金收入下降是否會有壓力，吳敦義說，很多企業界朋友都說實在沒辦法捐款，所以就用合法政治獻金的方式讓捐款直接到議員、縣市長參選人等，害怕的人就不要捐給國民黨，他也不想讓大家害怕。

國民黨日前提交反空汙等三項公投案第二階段連署書，但卻遭中選會批筆跡相同大量抄寫，甚至連死亡民眾都出現連署，未來不排除提告偽造文書。吳敦義說，這是難免的事情，因為有連署不是黨內人士直接連署，而是民眾去簽的，所以偶爾會出現這樣的狀況，其實篩選掉就好了。

至於偽造文書的部分，吳敦義說，沒有這種問題，中選會如果認為是偽造文書，就到法院去告就是了，看是誰偽造文書要弄清楚，這是罪刑法定，不能隨這樣來清算鬥爭，這違背民主法治的原則。

對於國民黨前發言人楊偉中意外去世溺水一事，吳敦義感到惋惜並說，兩個月前他出席愛之味總裁陳哲芳的生日宴，陳哲芳是陳以真的叔叔，所以楊偉中、陳以真夫妻聯袂出席，突然間發生噩耗，他非常震驚，楊偉中是相當優秀的年輕人，所以他非常震驚。

關鍵字吳敦義楊偉中政治獻金公投偽造文書
楊偉中溺斃　外交部籲尊重家屬感受曾延攬楊偉中入市府　柯嘆人生無常

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan