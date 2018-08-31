就業弱、通膨低 南韓央行維持基準利率1.5%不變

自 2017 年 10 月以來，南韓的整體通膨一直在央行的目標值 2% 之下，因此貨幣政策委員會不急於升息。儘管美國利率上升仍有資本外流的疑慮，但並非南韓央行的主要考量。

南韓央行週五 (31 日) 宣布維持基本利率不變，7 天的回購利率繼續維持在 1.5%，連續第 6 次未做變動，符合外界預期。主因是就業市場脆弱，通貨膨脹偏低，阻擋了政策制定者收緊的意願。

南韓前次升息是在去年 11 月，為 6 年來首次升息，雖然先前暗示還會升息，但在經濟成長放緩下，央行遲遲未有行動。

(圖表取自 Google)

星展銀行經濟學家 Ma Tieying 在利率決定發布前表示，經濟成長放緩的擔憂將超過資本流出的擔憂，因此會阻止南韓央行升息。儘管土耳其危機打壓了新興市場資產，但由於南韓相對強勁的基本面，不需過於擔心韓元走勢。

由就業來看，7 月份僅較去年同期增加 5000 個就業機會，是自 2010 年 1 月以來的最小年度增長，而平均可支配家庭收入也出現下滑。

接受《路透》調查的 19 位經濟學家中，有 11 位認為南韓可能在今年底前升息一次，以應對美國可能在 9 月及 12 月各升息 1 次的變化。