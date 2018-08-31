刺激實體經濟 陸加碼兩千億減稅降費案

一、為鼓勵增加小微企業貸款，從今年9月1日至2020年底，將符合條件的小微企業和個體工商戶貸款利息收入免徵增值稅單戶授信額度上限，由此前已確定的500萬元進一步提高到1000萬元。

其中，個體工商戶與小微企業貸款上限，再調高至1000萬元。自今年6月20日以來，已大幅提高了10倍。

二、為推動更高水平對外開放，鼓勵和吸引境外資本參與國內經濟發展，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免徵收企業所得稅和增值稅，政策期限暫定3年，完善提高部分產品出口退稅率。

三、對因去產能和調結構等政策性停產停業企業給予房產稅和城鎮土地使用稅減免、對社保基金和基本養老保險基金有關投資業務給予稅收減免、對涉農貸款量大的郵政儲蓄銀行涉農貸款利息收入，允許選擇簡易計稅方法按3%稅率繳納增值稅。

會議指出，減稅降費是實施積極財政政策、保持宏觀經濟穩中向好的重要舉措。今年以來有關部門推出了一系列減稅降費措施，支持小微企業發展、推動創業創新等積極效應不斷顯現。在實施好已推出措施的同時，再推出支持實體經濟發展的新舉措，預計全年再減輕企業稅負超過450億元。

每日經濟新聞報導，這已是國務院常務會議年內第二次提高小微企業和個體工商戶貸款利息收入免徵增值稅單戶授信額度上限。此前6月20日會議，將利息收入免增值稅單戶授信額度上限，由100萬元提高到500萬元。

報導引述中國社會科學院財經戰略研究院副研究員何代欣表示，之所以在這一塊調整頻率比較快，是因為當前需要金融機構在市場上更多地幫助小微企業。因為小微企業對於吸納就業、促進經濟發展具有十分重要的作用，但小微企業獲得貸款通常比較困難。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1070831