歐盟打算將汽車關稅降至零 川普：這個提議還不夠好

美國總統川普拒絕歐盟關於廢除汽車關稅的提議，表示歐盟這個提議「還不夠好」。

川普週四 (30 日) 接受《彭博新聞》專訪時表示，「這不夠好。他們的消費者習慣是買他們自己的車，而不是買我們的車。」

在川普這番談話的幾小時前，歐盟貿易專員 Cecilia Malmstrom 對歐洲議會表示，歐盟願意把汽車關稅降至零，所有關稅降至零，前提是美國也要這麼做，雙方必須互惠。

在此之前，美國與歐盟談判的重點，放在兩個市場之間交易的工業產品，但不包括汽車。