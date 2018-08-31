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歐盟打算將汽車關稅降至零 川普：這個提議還不夠好

鉅亨網2018/08/31 10:34
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美國總統川普拒絕歐盟關於廢除汽車關稅的提議，表示歐盟這個提議「還不夠好」。

川普週四 (30 日) 接受《彭博新聞》專訪時表示，「這不夠好。他們的消費者習慣是買他們自己的車，而不是買我們的車。」

在川普這番談話的幾小時前，歐盟貿易專員 Cecilia Malmstrom 對歐洲議會表示，歐盟願意把汽車關稅降至零，所有關稅降至零，前提是美國也要這麼做，雙方必須互惠。

在此之前，美國與歐盟談判的重點，放在兩個市場之間交易的工業產品，但不包括汽車。

川普把歐盟與中國拿來相提並論，他表示，「歐盟幾乎和中國一樣糟糕，只是規模較小。」

上個月川普與歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 在白宮會晤後，雙方同意不對彼此課徵新的關稅，並針對工業產品的貿易協議展開討論。另一方面，美國堅持將汽車排除在討論之外。

在談判中，歐盟提出願意降低對美國小客車 10% 的關稅，這是川普之前一直抱怨的標的。川普指出，美國對歐盟汽車只課 2.5% 的關稅，這並不公平，因此他要求調查，並計畫加課 25% 的汽車關稅。

但川普的說法，忽略了美國對歐盟輕型卡車原本就課徵 25% 關稅，也是美國汽車業最賺錢的部分。川普針對汽車進口是否危及國家安全的調查結果，將在明年 2 月初公布，但川普可能在此之前就採取行動。本週，如果與加拿大的談判不能順利成功，川普威脅會對加拿大生產的汽車課稅。

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