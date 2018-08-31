爭奪玩具市佔率 沃爾瑪將增加30%玩具商品

美國超商巨頭沃爾瑪 (WMT-US) 週四 (30 日) 表示，將在年底假期期間在實體店內增加 30% 的玩具種類，並在沃爾瑪網站上增加 40% 以上的玩具，玩具相關的櫃位也將更大。

零售商美國玩具業務副總裁 Anne Marie Kehoe 表示，沃爾瑪的目標是「向顧客展示購買玩具的最佳地點是沃爾瑪」，以爭奪玩具反斗城 (Toys R Us) 所留下的市佔率。

此外，沃爾瑪也計劃今年在門市舉辦超過 2,000 場娛樂活動來推廣新玩具。 今年 9 月 8 日，沃爾瑪將在 1500 多家商店舉辦全國遊戲日活動，讓孩子們有機會在 2018 年接觸到優質的玩具。