BBC團隊跟拍天堂路考驗 紀錄片首播

第3集「改變世界」（Changing World）當中收錄全世界類似通過階段考驗的儀式，包括印度、西非、北極、加薩走廊，澳洲等地，顯示年輕人如何接受磨練、歷經艱難，最終達成目標。

BBC的4人拍攝團隊，去年6月底由製作人兼導演貝爾（Simon Bell）率隊前往台灣，從早到晚，全程跟拍海軍陸戰隊兩棲偵搜專長班145期的綜合考驗週（俗稱克難週）開訓至結訓，事前準備與拍攝共歷時9天，收錄於紀錄片「非凡儀式」（Extraordinary Rituals）系列的第3集。

影片拍攝克難週，又稱「地獄週」的6天5夜受訓過程，從第一天喝下苦茶之後進行各式訓練，挑戰學員體能及精神極限，以及重頭戲、結訓當天的最後一關測試「天堂路」。

「天堂路」在50公尺的礁石上設有重重關卡，驗收滾、爬、翻、匍匐前進等技巧和蛙操動作。

每個關卡有2名鑑測教官，怕痛、退縮或動作不確實，都必須退回原點重新接受考驗。通過考驗後，學員從家屬手中吃下一顆象徵苦盡甘來的糖，被授予合格證書和臂章，成為真正的兩棲蛙人。

BBC製作人貝爾去年5月聯繫台灣的製作公司表示，正在進行關於挑戰人類極限可能的系列報導，希望拍攝台灣蛙人訓練，透過駐英代表處協調連繫，以及國防部軍聞社與海軍司令部的全力支援下，順利完成拍攝。（編輯：屈享平）1070831