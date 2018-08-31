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雷蛇上半年虧損擴大 陸又限青少年網遊時間 早盤大跌

鉅亨網2018/08/31 10:50
鉅亨網 / NOWnews
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香港首富李嘉誠有投資的雷蛇 (1337-HK) 屋漏偏逢雨，上半年虧損擴大 8.52% 外，大陸對網路遊戲又將實施總量調控，限青少年網路遊戲時間。該公司股價今 (31) 日早盤大跌 6.21%，截至發稿，報港幣 1.67 元。

圖：新浪財經
圖：新浪財經

雷蛇上半年收入年增 38.49% 至 2.74 億美元，虧損擴大 8.52% 至 5631.8 萬美元，每股虧損 0.01 美元，與去年同期相同，不派中期息。

按業務劃分，期內周邊設備業務收入 1.76 億美元，年增 32.87%，主要受惠於音效裝置、滑鼠及主機裝置銷售收入增加帶動；電腦業務收入 6474.7 萬美元，年增 3.93%；軟體及服務收入 1697.7 萬美元，年增 153.34 倍，主要是 5 月收購 MOL Global 後，併入了其業績；其他業務收入 1648.7 萬美元，年增 4.26 倍。

雷蛇上半年毛利為 7950 萬美元，年增 45.9%；毛利率 29%，年增 1.5 個百分點。財務總監曾辰裕表示，下半年或推出電腦系統及手機等毛利率較低的新產品，預計今年整體毛利率較去年低，但強調下半年各分部毛利維持高速增長。

創辦人兼行政總裁陳民亮指出，大陸遊戲及直播平台開始進軍東南亞，並透過雷蛇虛擬信用積分 zGold 變現 (即東南亞玩家可以線下購買 zGold 以支付遊戲或直播平台增值服務)，料可刺激服務業務快速發展。

據了解，雷蛇會協助熱門吃雞手遊《絕地求生》於東南亞變現。

此外，大陸教育部、新聞出版署等 8 部委昨 (30) 日聯合印發《綜合防控兒童青少年近視實施方案》，提出實施網路遊戲總量調控，控制新增網路遊戲上網運營數量，探索符合國情的適齡提示制度，採取措施限制未成年人使用時間。

方案建議控制電子產品使用。家長陪伴孩子時應盡量減少使用電子產品。有意識地控制孩子特別是學齡前兒童使用電子產品，非學習目的的電子產品使用單次不宜超過 15 分鍾，每天累計不宜超過 1 小時，使用電子產品學習 30 至 40 分鐘後，應休息遠眺放鬆 10 分鍾，年齡愈小，連續使用電子產品的時間應愈短。

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