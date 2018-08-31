iPhone新機9/12亮相 金色OLED版傳曝光

國外科技網站9To5Mac秀出據稱是5.8吋和6.5吋新款有機發光二極體（OLED）版iPhone樣式照。

國外科技網站MacRumors日前就引述德國電信網站Macerkopf報導，今年新款iPhone預購作業將在9月14日開始。推測蘋果將在9月12日舉辦發表會。若按照相關時程推估，蘋果可能在9月21日開始正式開賣iPhone新品。

市場一般預期，蘋果可能推出6.5吋和5.8吋OLED版iPhone、以及6.1吋LCD版iPhone。其中6.1吋LCD版iPhone占今年下半年3款新iPhone出貨比重，可達約50%。

觀察今年3款新iPhone功能設計，市場預期今年3款新iPhone預估都將具備「瀏海」全螢幕設計、TrueDepth相機、臉部辨識Face ID、快速充電以及無線充電功能。6.1吋版和6.5吋版新品可能均有單SIM卡和雙SIM卡的選項。

在處理器部分，分析師預估，3款新iPhone都將採用蘋果自家設計、台積電代工的A12處理器，6.1吋版可能內建容量3GB的RAM記憶體，另兩款內建4GB容量記憶體。

日本科技網站Mac Otakara日前引述供應鏈消息人士預期，蘋果新款6.1吋LCD版iPhone，機殼色系可能有白色、黑色、閃亮黃、明亮橘、電子藍、褐灰色以及金色等多種選擇。

歐系外資法人報告日前預期，鴻海可能在9月開始量產2款OLED版iPhone，未來12個月組裝訂單占比可達95%。LCD版iPhone量產時間可能從10月開始，和碩將是主要組裝供應商。（編輯：鄭雪文）1070831