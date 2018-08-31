聖嬰現象發展 氣象局：秋季台灣偏暖乾機率高

（中央社記者陳葦庭台北31日電）中央氣象局今天舉辦秋季天氣展望記者會，預報中心主任呂國臣說，由於聖嬰現象有發展趨勢，氣溫以正常至偏暖、雨量以正常至偏少的機會較大。
呂國臣說，今年7月至8月太平洋高壓偏北，季風低壓偏強，造成台灣處於大低壓帶環境場中，北台灣為高溫少雨、中南部雨量偏多。
他說明，由於季風低壓偏強有利於熱帶擾動發展，今年截至目前為止，西北太平洋已有21個颱風，明顯多於同期氣候平均值13.4個，其中只有1個瑪莉亞颱風侵襲台灣，但有2個熱帶性低氣壓登陸台灣。
展望今年秋季天氣，呂國臣表示，聖嬰現象有發展的趨勢，過去研究顯示，聖嬰發展時台灣附近於秋季有偏乾趨勢，預測今年秋季氣溫以正常至偏暖的機率較高，雨量則以正常偏少機率高。
不過，他補充，9到10月仍是西北太平洋颱風活躍期，根據往年氣候平均值，9月侵台颱風平均有0.8個，10月平均0.4個，因此仍可能有1至2個颱風侵台，到時需特別注意颱風是否與東北季風產生共伴效應而帶來豪雨或大雨。
呂國臣提醒，儘管8月底熱帶性低氣壓與西南氣流造成中南部出現超大豪雨，但未來一季中南部將逐漸進入枯水期，呼籲各界須妥善運用水資源。（編輯：黃于）1070831