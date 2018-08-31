聖嬰現象發展 氣象局：秋季台灣偏暖乾機率高

（中央社記者陳葦庭台北31日電）中央氣象局今天舉辦秋季天氣展望記者會，預報中心主任呂國臣說，由於聖嬰現象有發展趨勢，氣溫以正常至偏暖、雨量以正常至偏少的機會較大。

呂國臣說，今年7月至8月太平洋高壓偏北，季風低壓偏強，造成台灣處於大低壓帶環境場中，北台灣為高溫少雨、中南部雨量偏多。

他說明，由於季風低壓偏強有利於熱帶擾動發展，今年截至目前為止，西北太平洋已有21個颱風，明顯多於同期氣候平均值13.4個，其中只有1個瑪莉亞颱風侵襲台灣，但有2個熱帶性低氣壓登陸台灣。

展望今年秋季天氣，呂國臣表示，聖嬰現象有發展的趨勢，過去研究顯示，聖嬰發展時台灣附近於秋季有偏乾趨勢，預測今年秋季氣溫以正常至偏暖的機率較高，雨量則以正常偏少機率高。