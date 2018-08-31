氣溫高業績也熱 飲料包材廠旭源8月營收可望再創新高

進入炎夏飲料市場旺季同時，不僅飲料廠業績滾燙，飲料包材廠旭源 (8421-TW) 、宏全 (9939-TW) 的業績表現也強勁，旭源在加上巴西、及印尼等廠強勢業績挹注下，下半年營收動能轉強，法人估 8 月營收將以 1.23 億元創歷史新高。

法人估，旭源 8 月營收快速成長下，將達 1.23 億元水準，月增 10%，年增 10%，為旭源今年月營收連 3 個月站上 1 億元。

旭源在尼印地區強大需求帶動下，將對印尼生產線加碼投資 3000 萬元資金，在原有 3 條生產線之外將再擴充 1 條印刷線，有助在當地的包裝產品供應量及市場占有率。