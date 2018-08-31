BBC團隊拍攝天堂路紀錄片　31日晚首播

英國廣播公司第二台（BBC Two）去(2017)年前往海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊，拍攝克難週最後關卡「天堂路」的紀錄片，今(31)日晚上9時首播。
在透過駐英代表處協調連繫，以及國防部軍聞社與海軍司令部的全力支援下，製作人兼導演貝爾（Simon Bell）去年6月底來台，全程跟拍海軍陸戰隊兩棲偵搜專長班145期的綜合考驗週（俗稱克難週）開訓至結訓，收錄於紀錄片「非凡儀式」（Extraordinary Rituals）系列的第3集。
要成為海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊合格偵搜隊員前，必須接受8到12週不等的「兩棲專長訓」。長達6天5夜的綜合考驗週，最後一關為以稜角尖銳的咾咕石鋪成、長約50公尺的路面，每個關卡有2名鑑測教官，怕痛、退縮或動作不確實，都必須退回原點重新接受考驗。因為只要通過該項考驗，就能結束猶如地獄般痛苦的訓練，宛若飛上天堂一樣，因而稱為「天堂路」。
2016年5月，立委陳亭妃曾在立院質詢時質疑，國防部發言人臉書上放海軍陸戰隊蛙人「克難周」訓練太過殘忍，會影響募兵成效。不過，此番突發奇想的質詢引發陸戰隊退伍官兵反彈，遭譏笑根本是天兵立委。
▲英國廣播公司團隊去年到台灣拍攝海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊克難週紀錄片，在英雄關前與國軍合影。（平行時空傳媒有限公司提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 107年8月31日