BBC團隊拍攝天堂路紀錄片　31日晚首播

英國廣播公司第二台（BBC Two）去(2017)年前往海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊，拍攝克難週最後關卡「天堂路」的紀錄片，今(31)日晚上9時首播。

在透過駐英代表處協調連繫，以及國防部軍聞社與海軍司令部的全力支援下，製作人兼導演貝爾（Simon Bell）去年6月底來台，全程跟拍海軍陸戰隊兩棲偵搜專長班145期的綜合考驗週（俗稱克難週）開訓至結訓，收錄於紀錄片「非凡儀式」（Extraordinary Rituals）系列的第3集。

要成為海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊合格偵搜隊員前，必須接受8到12週不等的「兩棲專長訓」。長達6天5夜的綜合考驗週，最後一關為以稜角尖銳的咾咕石鋪成、長約50公尺的路面，每個關卡有2名鑑測教官，怕痛、退縮或動作不確實，都必須退回原點重新接受考驗。因為只要通過該項考驗，就能結束猶如地獄般痛苦的訓練，宛若飛上天堂一樣，因而稱為「天堂路」。