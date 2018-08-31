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中央社

8月房市買氣不旺 房仲：利空干擾多

中央社2018/08/31 11:01
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北31日電）8月房市交易碰上諸多負面因素，除了市場沒有新亮點外，選舉、鬼月和南部淹水等利空因素，房仲統計內部資料，除了新北市和台南市交易量能月增之外，全台買氣比7月萎縮7.3%。

住商機構統計今年8月全體交易量與7月相比量縮7.3%，卻年增6.3%。各區域表現上，北市月減26.8%，新北月增5.8%，桃園月減11.3%，台中月減9.7%，台南月增15.5%，高雄月減12.2%。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，5月的交易熱潮到了下半年熄火，除市場沒有新亮點吸引買方外，選舉、年改等對房市負面因素持續發酵，時至鬼月，季節性因素加上豪雨不斷，也讓買氣直接萎縮。

徐佳馨分析，今年上半年買方感受價格修正逐漸打底，購屋意願明顯增加，因此有不錯成績，不過因為話題減少，加上降價風趨緩，買方態度保守，在六都表現上，8月新北與台南表現獨強，推估為賣壓讓價因素所致，而隨著成交量增幅縮小，也可視為下半年一大警訊。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，除了零星因為資金需求、或取得成本低的物件可以大幅讓利外，議價空間已達極限，買方雖然期待價格修正，但是事與願違，市場雖無利多，但賣方也無壓力，鬼月買氣不旺，若要期待交易量再起，可能得等到第4季。（編輯：鄭雪文）1070831

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