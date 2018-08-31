中國拉攏日本 今舉行第七次財長對話 為10月習安會

中國與日本財政部長對話今 (31) 日在北京舉行，主要討論雙方宏觀經濟形勢與政策、財政和金融實務合作，以及中日在多邊框架下的財金合作等議題。市場最關注的焦點，在於雙方可能會重啟自 2013 年來失效的貨幣互換協議，據傳本次會談也是在為 10 月的習近平與安倍晉三的會面先行鋪路。

在中美因貿易戰而關係緊張之際，中國方面對日本頻頻釋出善意。中國財政部長劉昆與日本副首相兼財務大臣麻生太郎今在北京舉行中日第七輪財務對話，就雙方貿易摩擦與金融合作細節展開磋商。

這回雙方會面最受外界矚目的，莫過於重啟 2013 年失效的《貨幣互換協議》，爭取為上限金額 3 兆日圓的新協議定下基本框架。中日曾在 2002 年簽訂過該協議，後來雙方在 2013 年因釣魚台爭議關係緊張故終止續約。