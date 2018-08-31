新黨北市議員七人登記　盼7喜全壘打

同時由新黨三位青年軍蘇恆、林明正、侯漢廷組成的「很震撼」連線也將搭乘上面貼有「日本要向慰安婦道歉謝罪」大面廣告的公車到日台交流協會前抗議，下周開始日本向慰安婦道歉公車也會在台北市正式上路，行駛路線就包含日台交流協會所在地。

新黨七位台北市議員參選人今(31)]日上午在副主席李勝峰帶領下前往登記，本次議員選舉新黨目標每區至少當選一席，力拚七席全上。

▲新黨在2018年底北市議員選戰提名七位候選人。（圖／新黨提供）

以下為新黨《恆 正 漢“很 震 撼”參 選 宣 言》

官二代、政二代、貪二代、罪裙帶，都以新世代為名參選，而且機會比別人都多，只靠他們，台灣政治還有前途嗎？以後台灣的選舉，就只剩老子英雄兒子好漢、老子王八兒子混蛋的所謂政壇新世代。以台北市議員選舉為例，謝長廷兒子謝維州、薛凌兒子何志偉（現又打算由大嫂鍾佩玲接班）、吳伯雄兒子吳志剛、顏錦福女兒顏聖冠、李仁人女兒郭昭巖、厲耿桂芳姪女耿葳、林晉章姪女林亭君，謝英美女兒闕梅莎……官二代、政二代比比皆是。此外，還有幫大家整理好，肯定讓你傻眼的貪二代、罪裙帶！除大家熟知的陳水扁兒子陳致中、陳哲男兒子陳其邁、許富男女兒許家蓓……不分藍綠，族繁不及備載（如附件）。台灣政治讓這幫人搞下去，假若人民再不覺醒，還能怨誰？

曾幾何時，血緣、裙帶關係代代相傳，竟也美化成「世代交替」！台灣的政治生涯，還有多少未來？恆正漢，很震撼！我們是平凡的新世代！我們要創造不平凡的新時代，我們就是要讓這場選戰，「很震撼」地震醒這個時代！

四年前的太陽花，已被證明不只是鬧劇，更是時代的悲劇。網路上稱參與太陽花的「覺青」，已成負面用語，更有性騷擾襲胸成習的「領導」，涉入色情、毒品的「女王」。更多大言夸夸者，如今西進大陸求發展，走了正路。時間證明，事實更證明，新黨青年軍王炳忠、林明正、侯漢廷、蘇恆等，才是走上正確道路的先行者。

網友說，姚文智簡稱「姚文」，因為失智。憨智當選，那是笑話。網友又說，看來歷屆國民黨主席不提名丁守中，真是明智的決定，但既已提名，我們還是祝福他。至於柯文哲的「兩岸一家親」，我們絕對支持到底，也檢驗到底，更監督到底，但是看他四年的市政成績，除了三聲無奈，還是無奈，前四年不行，我們不相信後四年就會怎麼樣！管他誰當選，反正新黨一定會做很震撼他們的在野黨，只有民意，只有黑白，沒有藍綠。

思想的巨人，行動的侏儒，絕不是我們的風格。說到做到，敢做敢當，才是恆正漢對所有市民的承諾！今天，日台交流協會前的「慰安婦」阿嬤像，只是我們很震撼的第一步，蔡英文執政下該做而不做的事，只要我們當選，就從台北市做起，慰安婦如此，七七紀念、光復紀念、補正課綱更是如此！我們絕不溫良恭儉讓，進到議會，就把謊言砸爛，把正事做起來，這樣才叫「很震撼」！

我們沒有背景，沒有樁腳，沒有責任里，沒有哥哥爸爸真偉大，只有一腔熱血與抱負。今天我們站上第一線，更需要你們在背後添柴加火。星星之火，可以燎原，楚雖三戶，亡秦必楚！大家一起來加油！