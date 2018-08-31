冒雨暗夜登山受困　登山客獲救後先受罰

日前有5名登山客涉嫌爬黑山，其中兩人受傷，其他人也被大雨淋濕，全數受困在山屋。台中市警消獲報後先從陸路前往救援，兩名警消也在救援過程時不慎受傷，抵達山屋評估狀況後，今天上午申請直升機吊掛，先將兩名傷者先送下山就醫，其他人則徒步下山。

來自北部的2女3男共5名登山客，27日晚間明知全台暴雨侵襲，卻執意攀爬台中市境內的中央尖山，其中一名男子在濕滑的山路跌倒受傷，肋骨疑似骨折，無法行走，5人均被大雨淋濕，其中2人離開山屋走了5個小時後，才找到網路訊號用LINE聯絡家人向消防局報案。