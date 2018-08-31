冒雨暗夜登山受困　登山客獲救後先受罰

日前有5名登山客涉嫌爬黑山，其中兩人受傷，其他人也被大雨淋濕，全數受困在山屋。台中市警消獲報後先從陸路前往救援，兩名警消也在救援過程時不慎受傷，抵達山屋評估狀況後，今天上午申請直升機吊掛，先將兩名傷者先送下山就醫，其他人則徒步下山。
來自北部的2女3男共5名登山客，27日晚間明知全台暴雨侵襲，卻執意攀爬台中市境內的中央尖山，其中一名男子在濕滑的山路跌倒受傷，肋骨疑似骨折，無法行走，5人均被大雨淋濕，其中2人離開山屋走了5個小時後，才找到網路訊號用LINE聯絡家人向消防局報案。
台中市消防局立即出動梨山分隊、太管處、保七總隊，共計12人，由小隊長姚泳和帶隊前往救援，29日抵達現場，發現還有另一名男子也受傷。且在救援過程中，梨山分隊隊員曾煥讚的臀部、鄒文金的手部分別受到挫傷和擦傷。
他們今天上午申請直昇機救援，9時31分順利將兩名傷者吊掛上直升機，降落花蓮縣港天宮，由花蓮縣消防將傷患緊急送往花蓮慈濟醫院診治。由於他們沒有事先申請入山，太魯閣國家公園管理處將依國家公園管理辦法：對每人開罰三千元新台幣罰緩。
▲今天上午黑鷹直升機抵達現場救援，將傷者送往慈濟醫院救治。（圖／花蓮縣消防局提供）
▲空勤總隊黑鷹直升機順利降落在花蓮港天宮。（圖／花蓮縣消防局提供）