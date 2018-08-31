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中央社

軍人年改退休金縮水 保險業提3階段因應策略

中央社2018/08/31 11:11
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北31日電）軍公教年改7月1日上路，軍職人員也面臨年改後退休金縮水窘境。對此保險業者建議，軍職人員可於軍旅生涯3階段，分別建立保險部位，作為退休金縮水的彌補方案。

磊山保經高級業務經理羅靜娟表示，軍職人員月退俸雖有新台幣3萬8990元的樓地板保障，但軍職人員退伍時多僅40餘歲，正值小孩讀國小、國中，且還得奉養父母的年紀。

而軍眷配合另一半工作特性，大多全職照顧家庭，全家就靠一份收入，軍旅任務特殊跟一般職場有一定程度的落差，造成轉職接軌難度較高，即便退休俸有樓地板保障，生活壓力依然沉重。

因此，羅靜娟建議，軍職人員趁早規畫個人風險保障及退休生活，可依服役年資，分為3階段準備。

針對服役未滿10年的軍職人員，羅靜娟指出，軍旅生涯的辛苦、風險不足為外人道，很多人服役3年後就會評估要不要繼續，如果決定繼續，通常至少會服役滿10年。不過，軍人起薪高於一般社會新鮮人，應該趁這段時期努力存錢，並建立基礎醫療保險。

她建議，這段期間的軍職人員可投保定期壽險、意外險，建立基本保障；醫療方面則投保實支實付醫療險、重大傷病險，如預算不足，先買定期險，在預算較充沛時補充終身險；累積第一桶金可以靠儲蓄險、增額利變壽險、投資型保單。

至於服役10年以上、未滿20年的軍職人員，多會期待服役滿20年領終身俸。羅靜娟建議，此時應該著手彌補退休後收入短缺的部分，可利用利變年金，而資金有餘裕者，可以買美元保單，作為子女教育基金或個人退休準備，甚至是資產傳承。另外，為因應高齡社會需求，也可以規劃殘扶險、長照險。

最後，則是服役超過20年、可領終身俸的軍職人員。羅靜娟說，這群人最想做的理財規劃，莫過於彌補年改後縮水的金額，然而考量年紀已長，建議確認已有醫療、長照等規劃後，使用較保守穩健的工具，例如儲蓄險、還本險、回撥型變額萬能壽險、變額年金險。（編輯：李信寬）1070831

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