軍人年改退休金縮水 保險業提3階段因應策略

（中央社記者邱柏勝台北31日電）軍公教年改7月1日上路，軍職人員也面臨年改後退休金縮水窘境。對此保險業者建議，軍職人員可於軍旅生涯3階段，分別建立保險部位，作為退休金縮水的彌補方案。

磊山保經高級業務經理羅靜娟表示，軍職人員月退俸雖有新台幣3萬8990元的樓地板保障，但軍職人員退伍時多僅40餘歲，正值小孩讀國小、國中，且還得奉養父母的年紀。

而軍眷配合另一半工作特性，大多全職照顧家庭，全家就靠一份收入，軍旅任務特殊跟一般職場有一定程度的落差，造成轉職接軌難度較高，即便退休俸有樓地板保障，生活壓力依然沉重。