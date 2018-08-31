〈財報〉Dollar財報不如預期 反映美國經濟表現

廉價零售商 Dollar General (DG-US) 和 Dollar Tree (DLTR-US) 的財報顯示，其客群的花費大幅成長，而購物次數也增加，使兩家財報數據亮眼。

然而，這兩間店消費的客戶似乎對於店內花費感到羞恥。通常其客群大多是低收入戶，且對物價的上漲較敏感。

儘管數據顯示美國經濟強勁、個人收入和消費者支出增加，兩家連鎖店的高曾週四 (30 日) 表示，他們的客戶感受到來自租金上漲和其他月度開支的壓力越來越大。