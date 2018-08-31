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〈財報〉Dollar財報不如預期 反映美國經濟表現

鉅亨網2018/08/31 11:22
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廉價零售商 Dollar General (DG-US) 和 Dollar Tree (DLTR-US) 的財報顯示，其客群的花費大幅成長，而購物次數也增加，使兩家財報數據亮眼。

然而，這兩間店消費的客戶似乎對於店內花費感到羞恥。通常其客群大多是低收入戶，且對物價的上漲較敏感。

儘管數據顯示美國經濟強勁、個人收入和消費者支出增加，兩家連鎖店的高曾週四 (30 日) 表示，他們的客戶感受到來自租金上漲和其他月度開支的壓力越來越大。

Dollar General 股價下跌 0.97% 來到 105.66 美元。然而，Dollar Tree 股價下跌 15.54% 來到 79.78 美元。

在過去 12 個月內，Dollar General 股票上漲約 45%，而 Dollar Tree 股票只上漲約 0.18%。

Dollar Tree 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌
Dollar Tree 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Dollar General 目前擁有 15015 間門市，其最新一季財報顯示：

  • 營收成長 11% 至 64.4 億美元。
  • 每股純益 EPS 為 1.52 美元，高於分析師預期的 1.49 美元。

Dollar General 執行長 Todd Vasos 與分析師的電話會議上提到，雖然經濟狀況良好，但我們的核心客戶仍在受到大環境影響，而顧客在通常的情況下目前的開支已超過了工資的成增長。

雖然市場對於兩家零售商的整體客群不太看好，但近期併購 Family Dollar 的 Dollar Tree 似乎因整合出現了困難，而股價大跌。

雖然 Dollar Tree 的營收整體成長，但旗下 Family Dollar 店面營收卻持平。雖然去年開始，Family Dollar 的營收有所成長，但這兩季似乎又有所退步，壓低了投資人的信心。

Dollar Tree 目前擁有 15073 間門市，最新一季財報顯示：

  • 營收成長 4.6% 至 55.3 億美元，未達分析師預期。
  • 每股純益 EPS 為 1.15 美元，低於分析師預計的 1.14 美元。

為了幫助改善客流量及銷售，Dollar Tree 正在投資改造 Family Dollar 門市，今年多達 500 間，並提高薪資以減少人事流動。

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〈百貨喜迎旺季〉遠百二大店...國喬8月營收持平7月高檔水...

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